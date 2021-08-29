Власть будет контролировать баланс цен на сахар

Правительство включило сахар в перечень сельхозпродукции для проведения государственных интервенций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщают "РИА Новости".

- Дополнить перечень видов сельскохозяйственной продукции, в отношении которой могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции <...> позицией: "Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок, — говорится в документе.

Как пояснили в пресс-службе правительства, интервенции используются для регулирования цен и поддержки сельхозпроизводителей: когда цены низкие, государство закупает агропродукцию в интервенционный фонд, а в момент высоких цен продает. Таким образом ситуация на рынке стабилизируется.

Формирование государственного интервенционного фонда начнется в 2022 году.

В пресс-службе отметили, что правительство уже приняло меры для снижения цен на продовольствие: скорректировало пошлины на некоторые сельхозтовары, организовало поддержку мукомолов и хлебопеков, подписало с отраслевыми ассоциациями, производителями товаров и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Рабочую группу по этим вопросам возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Еще одной мерой для стабилизации ситуации с сахаром стало увеличение посевных площадей под сахарную свеклу на 90 тысяч гектаров. Кроме того, правительство приняло решение о беспошлинной квоте на ввоз в Россию белого сахара в объеме 350 тысяч тонн с 15 мая по 31 августа.

По данным Росстата на 23 августа, с начала года цены на сахар выросли на 3,48 процента.