Виктория Лопырева подарила артистам из Сыктывкара цветы и пригласила на фестиваль российской культуры в Дубае

Виктория Лопырева подарила артистам из Сыктывкара цветы и пригласила на фестиваль российской культуры в Дубае24 мая 2021
Виктория Лопырева с артистами из Сыктывкара Фото @lopyrevavika
Известная модель побывала на открытии Дней Республики Коми в Москве
23 мая в Москве открылись Дни Республики Коми, посвященные 100-летию региона.
Торжественная церемония состоялась в концертном зале имени П. И. Чайковского Московской государственной академической филармонии. Мероприятие пройдет с 23 по 31 мая.
Открыл мероприятие государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени В. Морозова «Асъя кыа».
- Всё, что вы увидите в эти дни, поможет кому-то открыть для себя удивительный край лесов, рек, уникального исторического наследия и замечательных людей. Те, кто расстался с республикой и переехал в другие города, сможет вспомнить родную землю. Считаю, что музыка, танцы и, самое главное, тот настрой, который обязательно передадут наши замечательные артисты, позволят вам почувствовать ритм жизни нашей республики, - сказал глава региона Владимир Уйба.
Фото rkomi.ru
Кроме того губернатор пожелал жителям и гостям Москвы увлекательного знакомства с традициями и культурным достоянием коми народа.
Фото rkomi.ru
Фото rkomi.ru
В мероприятии также приняли участие члены Правительства Коми, депутаты Госсовета Коми, депутаты Госдумы Коми, представители коми землячеств. А также на церемонию открытия заглянула известная ведущая и жена первого зампреда правительства Коми Игоря Булатова Виктория Лопырева.
Фото @lopyrevavika
Виктории очень понравилась деловая и культурная программа.
- Открылись Дни потрясающим концертом ансамбля «Асъя Кыа». Прекрасный коллектив, а какие костюмы! - написала ведущая в своем Инстаграме.
После концерта она подарила артистам из Сыктывкара цветы и пригласила на фестиваль российской культуры «Матрёшка» в Дубае в октябре. А также Виктория отведала настойку из морошки.
Фото @lopyrevavika
Фестиваль «Матрешка» знакомит Дубай с творчеством современных российских художников, композиторов, музыкантов и исполнителей, а также служит удобной торгово-выставочной площадкой для производителей товаров из России.
О Днях Республики Коми
С 23 по 31 мая жители и гости Москвы будут знакомиться с культурой и традициями коми народа. В честь празднования 100-летия Коми с в эти даты Останкинская башня окрасится в цвета флага Коми. Государственная символика появится на телебашне более пяти тысяч раз.
С 24 мая по 6 июня на Никитском бульваре пройдет фотовыставка «Природа. Традиции. Люди», которая откроет зрителям неповторимую красоту Севера, расскажет о вековых национальных традициях и самобытной культуре.
Кроме того, в московском метро запустят брендированный состав вагонов. 30 мая будет дан старт поезду «Коми–100». Благодаря поездкам на нем, в течение полугода миллионы пассажиров московского метрополитена смогут узнать всё самое интересное о Республике Коми.
Одним из важнейших итогов станет подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Москвы и Правительством Республики Коми.
Завершатся Дни Республики Коми в Москве 31 мая на новой сцене Большого театра грандиозным гала-концертом мастеров искусств, который отразит этнические традиции северного края.
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24 мая 2021, 13:00
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