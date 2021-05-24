Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта
Благотворительность Конкурсы Расписание дачных автобусов Куда пойти учиться? Мамам на заметку
Главная
Новости
Виктория Лопырева подарила артистам из Сыктывкара цветы и пригласила на фестиваль российской культуры в Дубае

Виктория Лопырева подарила артистам из Сыктывкара цветы и пригласила на фестиваль российской культуры в Дубае

24 мая 2021 elenamironova Возрастное ограничение: 0+
Виктория Лопырева подарила артистам из Сыктывкара цветы и пригласила на фестиваль российской культуры в Дубае Виктория Лопырева с артистами из Сыктывкара Фото @lopyrevavika
Известная модель побывала на открытии Дней Республики Коми в Москве

23 мая в Москве открылись Дни Республики Коми, посвященные 100-летию региона. 
Торжественная церемония состоялась в концертном зале имени П. И. Чайковского Московской государственной академической филармонии. Мероприятие пройдет с 23 по 31 мая.

Открыл мероприятие государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени В. Морозова «Асъя кыа». 

- Всё, что вы увидите в эти дни, поможет кому-то открыть для себя удивительный край лесов, рек, уникального исторического наследия и замечательных людей. Те, кто расстался с республикой и переехал в другие города, сможет вспомнить родную землю. Считаю, что музыка, танцы и, самое главное, тот настрой, который обязательно передадут наши замечательные артисты, позволят вам почувствовать ритм жизни нашей республики, - сказал глава региона Владимир Уйба.

Фото rkomi.ru

Кроме того губернатор  пожелал жителям и гостям Москвы увлекательного знакомства с традициями и культурным достоянием коми народа.

Фото rkomi.ru

Фото rkomi.ru

В мероприятии также приняли участие члены Правительства Коми, депутаты Госсовета Коми, депутаты Госдумы Коми, представители коми землячеств. А также на церемонию открытия заглянула известная ведущая и жена первого зампреда правительства Коми Игоря Булатова Виктория Лопырева.

Фото @lopyrevavika

Виктории очень понравилась деловая и культурная программа. 

- Открылись Дни потрясающим концертом ансамбля «Асъя Кыа». Прекрасный коллектив, а какие костюмы! - написала ведущая в своем Инстаграме. 

 

После концерта она подарила артистам из Сыктывкара цветы и пригласила на фестиваль российской культуры «Матрёшка» в Дубае в октябре. А также Виктория отведала настойку из морошки. 

Фото @lopyrevavika

Фестиваль «Матрешка» знакомит Дубай с творчеством современных российских художников, композиторов, музыкантов и исполнителей, а также служит удобной торгово-выставочной площадкой для производителей товаров из России.

О Днях Республики Коми

С 23 по 31 мая жители и гости Москвы будут знакомиться с культурой и традициями коми народа. В честь празднования 100-летия Коми с в эти даты Останкинская башня окрасится в цвета флага Коми. Государственная символика появится на телебашне более пяти тысяч раз.

С 24 мая по 6 июня на Никитском бульваре пройдет фотовыставка «Природа. Традиции. Люди», которая откроет зрителям неповторимую красоту Севера, расскажет о вековых национальных традициях и самобытной культуре. 

Кроме того, в московском метро запустят брендированный состав вагонов. 30 мая будет дан старт поезду «Коми–100». Благодаря поездкам на нем, в течение полугода миллионы пассажиров московского метрополитена смогут узнать всё самое интересное о Республике Коми.
Одним из важнейших итогов станет подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Москвы и Правительством Республики Коми.

Завершатся Дни Республики Коми в Москве 31 мая на новой сцене Большого театра грандиозным гала-концертом мастеров искусств, который отразит этнические традиции северного края.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Глава Коми День Республики Знаменитости Культура

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

Виктория Лопырева подарила артистам из Сыктывкара цветы и пригласила на фестиваль российской культуры в Дубае Посмотреть все

Редакция рекомендует

22 мая
Статус самозанятого - что это и как он помогает в жизни? Разбираемся с фрилансером из Сыктывкара Читать
20 мая
Ливнете или зафлексите? Тест на знание молодежного сленга Читать
20 мая
Оторванные кисти и сломанные лодыжки: сыктывкарский травматолог рассказал о необычных случаях в свой практике Читать
Посмотреть все
14 мая Коми энергосбытовая компания напоминает, что юрлица могут передавать показания счетчиков онлайн

Новости России и мира

22 мая
Запрет на петрушку: при каких условиях ее нельзя сажать на даче
21 мая
В Пермском крае ученик лицея накинулся с ножом преподавателя
20 мая
В России предложили использовать труд заключенных вместо мигрантов
20 мая
В России допустили введение обязательной вакцинации от коронавируса
17 мая
В Екатеринбурге неизвестный убил троих человек прямо на улице и попал под обстрел силовиков
Посмотреть все

Новости афиши

08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru