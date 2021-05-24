Виктория Лопырева подарила артистам из Сыктывкара цветы и пригласила на фестиваль российской культуры в Дубае

23 мая в Москве открылись Дни Республики Коми, посвященные 100-летию региона.

Торжественная церемония состоялась в концертном зале имени П. И. Чайковского Московской государственной академической филармонии. Мероприятие пройдет с 23 по 31 мая.

Открыл мероприятие государственный ансамбль песни и танца Республики Коми имени В. Морозова «Асъя кыа».

- Всё, что вы увидите в эти дни, поможет кому-то открыть для себя удивительный край лесов, рек, уникального исторического наследия и замечательных людей. Те, кто расстался с республикой и переехал в другие города, сможет вспомнить родную землю. Считаю, что музыка, танцы и, самое главное, тот настрой, который обязательно передадут наши замечательные артисты, позволят вам почувствовать ритм жизни нашей республики, - сказал глава региона Владимир Уйба.

Фото rkomi.ru

Кроме того губернатор пожелал жителям и гостям Москвы увлекательного знакомства с традициями и культурным достоянием коми народа.

Фото rkomi.ru

Фото rkomi.ru

В мероприятии также приняли участие члены Правительства Коми, депутаты Госсовета Коми, депутаты Госдумы Коми, представители коми землячеств. А также на церемонию открытия заглянула известная ведущая и жена первого зампреда правительства Коми Игоря Булатова Виктория Лопырева.

Фото @lopyrevavika

Виктории очень понравилась деловая и культурная программа.

После концерта она подарила артистам из Сыктывкара цветы и пригласила на фестиваль российской культуры «Матрёшка» в Дубае в октябре. А также Виктория отведала настойку из морошки.

Фото @lopyrevavika

Фестиваль «Матрешка» знакомит Дубай с творчеством современных российских художников, композиторов, музыкантов и исполнителей, а также служит удобной торгово-выставочной площадкой для производителей товаров из России.

О Днях Республики Коми

С 23 по 31 мая жители и гости Москвы будут знакомиться с культурой и традициями коми народа. В честь празднования 100-летия Коми с в эти даты Останкинская башня окрасится в цвета флага Коми. Государственная символика появится на телебашне более пяти тысяч раз.

С 24 мая по 6 июня на Никитском бульваре пройдет фотовыставка «Природа. Традиции. Люди», которая откроет зрителям неповторимую красоту Севера, расскажет о вековых национальных традициях и самобытной культуре.

Кроме того, в московском метро запустят брендированный состав вагонов. 30 мая будет дан старт поезду «Коми–100». Благодаря поездкам на нем, в течение полугода миллионы пассажиров московского метрополитена смогут узнать всё самое интересное о Республике Коми.

Одним из важнейших итогов станет подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Москвы и Правительством Республики Коми.

Завершатся Дни Республики Коми в Москве 31 мая на новой сцене Большого театра грандиозным гала-концертом мастеров искусств, который отразит этнические традиции северного края.