Никакого уважения: в Коми машина заехала прямо на территорию мемориала «Фронт и тыл»

В Коми произошел очередной случай с мемориалом, посвященным памяти погибших в Великой Отечественной войне. На сей раз дело случилось в Микуне.

Как пишет «Комиинформ», все произошло 19 июля около 21.00. Автомобиль с молодым мужчиной за рулем заехал прямо на территорию мемориала «Фронт и тыл» и подъехал к девушкам на скамейке. Он постояд несколько минут, а затем выехал на улицу Советскую.

Ситуацией уже заинтересовались следователи. Они начали доследственную проверку, чтобы узнать причины произошедшего и дать событиям правовую оценку.

Напомним, совсем недавно уголовное дело по статье «повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны» завели на двух сыктывкарских подростков. Они потушили Вечный огонь спиртным.