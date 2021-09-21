В Сыктывкаре решили вырубить деревья на Кутузова ради тротуара

Общественный совет Сыктывкара единогласно поддержал обустройство тротуара от школы номер 7 до дома по улице Кутузова, 5. Об этом сообщает мэрия.

Решение по созданию условий для комфортного и безопасного движения горожан, в том числе детей, было принято мэрией Сыктывкара в ответ на коллективное обращение жителей вышеназванного дома, в котором было свыше 170 подписей. Кроме того, есть требование ГИБДД об обустройстве тротуара на вышеназванном участке в целях безопасности дорожного движения. Уже сегодня планируется убрать мешающие обустройству деревья и приступить к работам по обустройству пока временной дорожки - выровнять территорию будущей дорожки и отсыпать асфальтогранулятом. На 2022 год запланировано проведение капитального строительства тротуара.

Сейчас там нет пешеходных переходов и дорожки по нечетной стороне. Поэтому людям приходится переходить дорогу в неположенном месте, идти по проезжей части дороги. Это особенно опасно в межсезонье.

По словам начальника городского Управления ЖКХ Александра Гонтаря, это временная мера.

- В следующем году будет разработано техзадание, проектно-сметная документация по обустройству пешеходной зоны, причём от улицы Кирова до улицы Энгельса, так как обеспечение безопасности в приоритете, - отметил А.Гонтарь.

По словам председателя Совета дома по ул.Кутузова, 5 Владимира Зырянова, совместно с депутатами прорабатывался вопрос переноса забора у дома №7 по улице Кутузова. Владелец участка согласился, но в связи с тем, что там находятся инженерные сети, перенос забора оказался невозможен.

Также в ходе заседания Общественного совета жителями было высказано предложение провести весной высадку деревьев в качестве компенсации за вырубленные деревья. Члены Общественного совета выразили благодарность в адрес администрации города за подключение к решению вопроса и поддержали проект обустройства пешеходной дорожки. Общественники и депутаты готовы подключиться к аудиту состояния зелёных насаждений города.

Напомним, активисты из «Городских проектов» предлагали иной вариант обустройства тротуара, который предполагал сохранить деревья. Урбанисты сообщали, что можно просто немного сузить проезжую часть.