Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
В Сыктывкаре после сильнейшего ливня затопило улицы (фото, видео)

В Сыктывкаре после сильнейшего ливня затопило улицы (фото, видео)

09 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В Сыктывкаре после сильнейшего ливня затопило улицы (фото, видео) Фото очевидцев
Автомобили ездят по бампера в воде

9 июля по Сыктывкару прошел настоящий шторм. Сильнейший ливень бушевал порядка 15 минут, но за это время в городе успело затопить несколько улиц. Читатели присылают в редакцию «ПроГорода» фото и видео последствий грозы. 

На улице Первомайской случился настоящий потоп. Затопило проезжую часть сразу на нескольких участках: и около здания полиции, и недалеко от центрального бассейна рядом с перекрестком с улицей Куратова. Автомобили ездили по бампера в воде. 

Не обошел потоп стороной и многострадальную улицу Колхозную. Там практически при каждом сильном дожде застаивается вода. Так случилось и в этот раз. 

Депутат Госсовета Сергей Артеев опубликовал фото со Стефановской площади. Там тоже случился потоп.

Кстати, по прогнозу непогода будет продолжаться еще пару часов. Так что остается только надеяться, что больше ничего не затопит. 

КОММЕНТИРОВАТЬ
ProGorod платит за новости Погода

Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Про Город Сыктывкар | Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон.

Дмитрий Б. и Петр В. получают по гонорару в размере 200 рублей за сообщение и медиаматериалы. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА  в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре на месте срубленных тополей посадили липы Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Ядерные взрывы, угон самолета и алмазы из космоса: 5 фактов о Коми, про которые многие ничего не слышали Читать
07 июля
НЛО, кровоточащий гриб с запахом клубники и чудовище-мутант из канализации: самые поразительные находки жителей Коми Читать
07 июля
Названы знаки Зодиака, наиболее склонные к депрессии Читать
Посмотреть все

Новости России и мира

06 июля
В ПФР рассказали, когда пенсия поднимется до 20 тысяч рублей
03 июля
С 1 августа туристы смогут вакцинироваться на территории Краснодарского края
26 июня
В России беременным разрешили прививаться «Спутником V»
19 июня
Путин предложил ввести новые налоговые послабления для семей с детьми
19 июня
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru