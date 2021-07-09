9 июля по Сыктывкару прошел настоящий шторм. Сильнейший ливень бушевал порядка 15 минут, но за это время в городе успело затопить несколько улиц. Читатели присылают в редакцию «ПроГорода» фото и видео последствий грозы.

На улице Первомайской случился настоящий потоп. Затопило проезжую часть сразу на нескольких участках: и около здания полиции, и недалеко от центрального бассейна рядом с перекрестком с улицей Куратова. Автомобили ездили по бампера в воде.

Не обошел потоп стороной и многострадальную улицу Колхозную. Там практически при каждом сильном дожде застаивается вода. Так случилось и в этот раз.

Депутат Госсовета Сергей Артеев опубликовал фото со Стефановской площади. Там тоже случился потоп.

Кстати, по прогнозу непогода будет продолжаться еще пару часов. Так что остается только надеяться, что больше ничего не затопит.