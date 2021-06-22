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В Сыктывкаре ночью полыхал многоквартирный дом

В Сыктывкаре ночью полыхал многоквартирный дом

22 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
В Сыктывкаре ночью полыхал многоквартирный дом Фото очевидца
Людей спасали из дыма

22 июня в Сыктывкаре полыхал многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В 01.41 в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме №126 по улице Морозова. До прибытия огнеборцев из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек.

Пожарные прибыли к месту вызова в течение шести минут. Сотрудники МЧС спасли из помещения 13 человек.

В 02.26 объявлена ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет. В результате пожара повреждено помещение подъезда на площали десять квадратных метров.

В тушении принимало участие 23 пожарных и шесть единиц техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. 

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Комментарии 1

6 минут назад Это
Не многоквартирный дом, а общага.
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