В Сыктывкаре еще 26 домов признали аварийными

Руководитель администрации столицы Коми Наталья Хозяинова подписала постановление, согласно которому еще 26 многоквартирных домов признаны аварийными и теперь подлежат сносу.

Расселить жильцов этих домов поручено до 2028 года. Также Комитету жилищной политики поручили направить жильцам уведомления о предложении жилья для временного проживания.

Список многоквартирных домов: