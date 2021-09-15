В Сыктывкаре еще 26 домов признали аварийными

Теперь они подлежат сносу
В Сыктывкаре еще 26 домов признали аварийными15 сентября 2021
Фото из архива редакции
Руководитель администрации столицы Коми Наталья Хозяинова подписала постановление, согласно которому еще 26 многоквартирных домов признаны аварийными и теперь подлежат сносу.
Расселить жильцов этих домов поручено до 2028 года. Также Комитету жилищной политики поручили направить жильцам уведомления о предложении жилья для временного проживания.
Список многоквартирных домов:
- ул. Пушкина, д. 9
- ул. Пушкина, д. 127 А
- ул. Пушкина, д. 121
- пер. Продольный, д. 9
- ул. Первомайская, д. 110
- ул. Пермская, д. 10 А
- ул. Песчаная, д. 1
- ул. Пушкина, д. 131
- ул. Пушкина, д. 129
- ул. Пихтовая, д. 9 А
- ул. Печорская, д. 48
- ул. Печорская, д. 46
- ул. Печорская, д. 24
- ул. Печорская, д. 16
- ул. Партизанская, д. 7
- ул. Пермская, д. 9 А
- ул. Оплеснина, д. 52
- ул. Омская, д. 5
- ул. Оплеснина, д. 56
- ул. Оплеснина, д. 42
- ул. Омская, д. 12
- ул. Орджоникидзе, д. 53
- ул. Оплеснина, д. 26
- ул. Оплеснина, д. 24
- ул. Оплеснина, д. 18
- ул. Оплеснина, д. 44
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15 сентября 2021, 09:00
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