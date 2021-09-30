В следующем году в Коми отремонтируют 28 километров дорог

В следующем году в Коми отремонтируют 28 километров дорог30 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
Глава республики перечислил наиболее крупные проекты
В 2022 ооду в Коми отремонтируют 28 километров дорог. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба в своём видеообращении.
Самые крупные проекты в следующем году:
- 3 км покрытия автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар на участке "Обход города Сыктывкара";
- 8 км автодороги Занулье - Матвеевская - Гарь - Коржинский на участке "Занулье - граница Кировской области";
- 10 км автодороги Сыктывкар - Кудымкар - Пермь на участке "Веселовка - граница Пермского края";
- 3 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск на участке "Сыктывкар - Пузла– Крутая";
- 1 км дороги о промышленного узла "Дырносский" до улицы Индустриальной.
В Сыктывкаре работы запланированы на следующих участках:
- обход центральной части п. Краснозатонский на ул. Трудовая
- на улицах Охотничья и Судостроительная
- на дороге "Подъезд к Аэропорту"
- на улицах Магистральная, Маегова, Кошевого, Куратова
- на Нагорном и Пушкинском проездах.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
30 сентября 2021, 07:00
Комментарии 0