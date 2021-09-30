В следующем году в Коми отремонтируют 28 километров дорог

В 2022 ооду в Коми отремонтируют 28 километров дорог. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба в своём видеообращении.

Самые крупные проекты в следующем году:

- 3 км покрытия автодороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар на участке "Обход города Сыктывкара";

- 8 км автодороги Занулье - Матвеевская - Гарь - Коржинский на участке "Занулье - граница Кировской области";

- 10 км автодороги Сыктывкар - Кудымкар - Пермь на участке "Веселовка - граница Пермского края";

- 3 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск на участке "Сыктывкар - Пузла– Крутая";

- 1 км дороги о промышленного узла "Дырносский" до улицы Индустриальной.

В Сыктывкаре работы запланированы на следующих участках:

- обход центральной части п. Краснозатонский на ул. Трудовая

- на улицах Охотничья и Судостроительная

- на дороге "Подъезд к Аэропорту"

- на улицах Магистральная, Маегова, Кошевого, Куратова

- на Нагорном и Пушкинском проездах.