В школах уменьшат число контрольных работ

Владимир Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах. Соответствующий указ уже появился на сайте Кремля.

"Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях", — говорится в документе.

Специалистам нужно будет обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний и при этом брать в расчет актуальность задач мониторинга качества образования.

Поручение адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения и региональным властям. Ответственными за выполнение указа назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.