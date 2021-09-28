В школах уменьшат число контрольных работ

Уже есть соответствующий указ
В школах уменьшат число контрольных работ28 сентября 2021
Фото из архива редакции
Владимир Путин поручил уменьшить количество контрольных работ в школах. Соответствующий указ уже появился на сайте Кремля.
"Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях", — говорится в документе.
Специалистам нужно будет обеспечить методически обоснованный режим контроля знаний и при этом брать в расчет актуальность задач мониторинга качества образования.
Поручение адресовано Рособрнадзору, Министерству просвещения и региональным властям. Ответственными за выполнение указа назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.
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28 сентября 2021, 09:00
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