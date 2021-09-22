В Северное полушарие придёт астрономическая осень

Пресс-служба Московского планетария рассказала, когда день начнет постепенно становиться короче ночи. Информацию публикует ТАСС.

Так, по словам специалистов, это произойдет уже сегодня.

"В среду, 22 сентября 2021 года, в 22:21 мск дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, а в Южном - весна. Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия", - сказали ТАСС в планетарии.

В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом.