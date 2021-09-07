В России всего 17 тысяч человек зарабатывают более миллиона рублей в месяц

Международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza предоставила статистику, согласно которой лишь 17 тысяч россиян зарабатывают в месяц более миллиона рублей. Примечательно, что в докоронавирусный период, то есть в апреле 2019 года, их количество составляло всего 11, 29 тысячи человек, пишут "РИА Новости".

Больше всего людей с такой зарплатой зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Чуть меньше - в Краснодарском крае, Сахалинской области, Татарстане и ЯНАО. Чаще всего такие зарплаты встречаются в финансовых и страховых сферах, торговле, а также в научной и технической сферах.

Также по информации сети, количество россиян с ежемесячным доходом более ста тысяч рублей достигло в этому году 2,84 миллиона человек, что на 45,6 процента больше, чем в допандемийный 2019 год (1,95 миллиона человек).