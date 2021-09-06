В России увеличат число резервистов для армии

В российской армии планируется увеличить численность резервистов. Об этом со ссылкой на Минобороны страны сообщают “РИА Новости”.

О таком решении сообщила пресс-служба ведомства. Стоит отметить, что подробности пока не разглашаются. Так, неизвестно, сколько именно сейчас резервистов в российской армии и насколько планируется увеличить их количество.

Ранее Константин Запатоцкий, начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа, заявил, что в округе планируется создать боевой армейский резерв страны из 38 тысяч человек.

Напомним, мобилизационный людской резерв — граждане России, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии.