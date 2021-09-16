В России стартовал прием заявок на бесплатное подключение к газовым сетям

На портале “Госуслуг” запустили новый сервис, с помощью которого все желающие смогут подать заявление на бесплатное подключение земельных участков к сети газораспределения. Об этом пишет realty.rbc.ru.

Так, сообщается, что рассматривать заявки обещают в течение суток. Всего на бесплатную газификацию могут рассчитывать примерно 5 миллионов человек. Проверить, доступно ли вам подключение, можно на официальном сайте единого оператора газификации.

Первый этап газификации продлится до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. В 67 регионах в этом качестве выступит «Газпром», еще в 12 регионах — крупная региональная компания.