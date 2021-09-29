В России предложили запретить людям с судимостью работать в такси

Водителям с судимостью хотят запретить работать в такси и заниматься пассажирскими перевозками. Соответствующий проект в Госдуму внесло Правительство России, пишет "Лента.ру".

Так, в Трудовом кодексе предлагается ввести отдельную статью. В соответствии с ней сотрудникам, которые имеют судимость за ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство, грабеж, разбой, изнасилование и терроризм, запретят работать в такси и на общественном транспорте.

Что касается уже работающих водителей, то они должны предоставить справку об отсутствии судимостей в срок до 1 марта 2023 года.

Помимо этого, при регистрации ИП для работы в такси и пассажирских перевозках предлагается в обязательном порядке требовать справку об отсутствии судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям. В то же время в уставе автомобильного и городского наземного электрического транспорта будет введен запрет на выпуск на линию судимых по перечисленным в новой статье ТК водителей.