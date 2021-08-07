Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Онлайн-газета Партнеры о нас Распространение листовок Объявления+ Публичная оферта Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Куда пойти учиться? Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи
Главная
Новости
В России подсчитали число людей, которые живут за чертой бедности

В России подсчитали число людей, которые живут за чертой бедности

07 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В России подсчитали число людей, которые живут за чертой бедности Фото из архива PG11.ru
Одна из причин такого высокого показателя - сокращение объемов выплат соцпособий

По итогам первого полугодия за чертой бедности в России проживали 19,1 млн человек, или 13,1% населения. Это следует из предварительных данных Росстата, пишут «Ведомости».

В I квартале доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 14,4%, или 21,1 млн людей. Во II квартале эти показатели зафиксированы на уровне 12,1%, или 17,7 млн человек соответственно. Величина прожиточного минимума в России в 2021 году составляет 11 653 руб.

В Росстате пояснили, что причина высокого уровня бедности в I квартале заключалась в меньшей адресности при выплате социальных пособий населению и сокращении их объемов в общей структуре доходов. Так, подобная поддержка от государства составила 20,7% от доходов россиян после 22% в аналогичный период 2020 г. Кроме того, реальные располагаемые доходы, как сообщалось ранее, в январе-марте 2021 г. упали на 3,7%. 

Также в этот период доходы от оплаты труда, на которые приходилось 64,2% в общей структуре средств граждан, выросли на 4,5%, а доходы от предпринимательской деятельности — на 1,8%. Во II же квартале прирост этих показателей составил 13,6% и 56,2% соответственно. Объем реально располагаемых денежных доходов граждан увеличился на 6,8%. Объем социальных выплат вырос на 0,8%, а их доля в общей структуре снизилась до 19,3%.

В статистическом ведомстве указали, что с 1 апреля в России были приняты меры по улучшению адресности социальной поддержки граждан. Так, Минтруд впервые ввел систему оценки не только доходов, но и имущественного комплекса и наличия или отсутствия возможности занятости у конкретного человека при выплате пособий. В частности, подобный подход применялся при назначении выплат детям от 3 до 7 лет. В итоге критерии назначения материальных выплат стали более жесткими. Это позволило снизить дифференциацию распределения доходов и, как следствие, уровень бедности, заявил Росстат.

Уровень бедности в России по итогам 2020 г. составил 12,1%, что эквивалентно 17,8 млн человек. В Росстате указали, что сегодняшние значения некорректно сопоставлять с показателями предыдущих лет ввиду изменения системы расчета величины прожиточного минимума. Так, до этого года она формировалась ежеквартально на основе стоимости потребительской корзины, обязательных платежей и сборов. С 2021 г. величина прожиточного минимума определяется как 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода за год, предшествующий прошлому отчетному периоду. Для разных социально-демографических групп показатель устанавливается как процент от величины среднего прожиточного минимума. Для трудоспособных граждан соотношение составляет 109%, для пенсионеров — 86%, для детей — 97%.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Деньги Статистика

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре открыли новую игровую площадку для детей Посмотреть все

Редакция рекомендует

24 июля
В каких шоу успели засветиться жители Коми за последние три года Читать
23 июля
В Сыктывкаре появилась «культурная» остановка Читать
23 июля
Галлюциногенный овраг, озеро без дна и проекции инопланетян: что таят в себе загадочные места Коми Читать
Посмотреть все
04 августа Коми энергосбытовая компания напоминает УК и ТСЖ о необходимости качественной подготовки к ОЗП
01 августа Оплачивайте счета через мобильное приложение от «Коми энергосбытовой компании»

Новости России и мира

сегодня
В России подсчитали число людей, которые живут за чертой бедности
сегодня
В России составили портрет среднестатистического преступника
сегодня
В Госдуму внесли закон о повышающем коэффициенте для транспортного налога
24 июля
Минтруд разрешил отстранять от работы сотрудников, которые отказались от вакцинации
20 июля
В России предложили ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru