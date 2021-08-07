В России подсчитали число людей, которые живут за чертой бедности

По итогам первого полугодия за чертой бедности в России проживали 19,1 млн человек, или 13,1% населения. Это следует из предварительных данных Росстата, пишут «Ведомости».

В I квартале доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 14,4%, или 21,1 млн людей. Во II квартале эти показатели зафиксированы на уровне 12,1%, или 17,7 млн человек соответственно. Величина прожиточного минимума в России в 2021 году составляет 11 653 руб.

В Росстате пояснили, что причина высокого уровня бедности в I квартале заключалась в меньшей адресности при выплате социальных пособий населению и сокращении их объемов в общей структуре доходов. Так, подобная поддержка от государства составила 20,7% от доходов россиян после 22% в аналогичный период 2020 г. Кроме того, реальные располагаемые доходы, как сообщалось ранее, в январе-марте 2021 г. упали на 3,7%.

Также в этот период доходы от оплаты труда, на которые приходилось 64,2% в общей структуре средств граждан, выросли на 4,5%, а доходы от предпринимательской деятельности — на 1,8%. Во II же квартале прирост этих показателей составил 13,6% и 56,2% соответственно. Объем реально располагаемых денежных доходов граждан увеличился на 6,8%. Объем социальных выплат вырос на 0,8%, а их доля в общей структуре снизилась до 19,3%.

В статистическом ведомстве указали, что с 1 апреля в России были приняты меры по улучшению адресности социальной поддержки граждан. Так, Минтруд впервые ввел систему оценки не только доходов, но и имущественного комплекса и наличия или отсутствия возможности занятости у конкретного человека при выплате пособий. В частности, подобный подход применялся при назначении выплат детям от 3 до 7 лет. В итоге критерии назначения материальных выплат стали более жесткими. Это позволило снизить дифференциацию распределения доходов и, как следствие, уровень бедности, заявил Росстат.

Уровень бедности в России по итогам 2020 г. составил 12,1%, что эквивалентно 17,8 млн человек. В Росстате указали, что сегодняшние значения некорректно сопоставлять с показателями предыдущих лет ввиду изменения системы расчета величины прожиточного минимума. Так, до этого года она формировалась ежеквартально на основе стоимости потребительской корзины, обязательных платежей и сборов. С 2021 г. величина прожиточного минимума определяется как 44,2% от значения медианы среднедушевого дохода за год, предшествующий прошлому отчетному периоду. Для разных социально-демографических групп показатель устанавливается как процент от величины среднего прожиточного минимума. Для трудоспособных граждан соотношение составляет 109%, для пенсионеров — 86%, для детей — 97%.