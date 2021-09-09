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В России ожидается снижение цен на мясо

В России ожидается снижение цен на мясо

09 сентября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
В России ожидается снижение цен на мясо Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Рассказываем подробности

Минсельхоз заявил о том, что после завершения летнего периода в стране произойдет снижение стоимости мяса. Об этом пишет tass.ru.

В данный момент наблюдается коррекция отпускных цен на свинину, что в ближайшее время должно отразиться и на рознице, а также стоимости мяса птицы. По оценкам профильных отраслевых союзов, завершение летнего периода и сокращение спроса на мясо будет способствовать дальнейшему снижению цен, - отмечается в сообщении.

Ранее летом наблюдалось повышение стоимости мясной продукции. В министерстве считают, что оно было связано с периодом пикников.

Кроме того, по мнению Минсельхоза, тенденция по снижению стоимости мяса будет поддержана за счет увеличения объемов производства. 

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