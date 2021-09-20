В России будут дистанционно измерять артериальное давление

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о том, что теперь по всей стране введут дистанционное измерение артериального давления. Об этом пишет rg.ru.

Смысл процедуры заключается в следующем: пациенты бесплатно, за счет ОМС, получают у своего терапевта тонометр с возможностью автоматической передачи данных. Прибор самостоятельно передает данные в центр мониторинга. В случае плохих показателей врач получается сигнал, после чего связывается с пациентом и дает ему рекомендации, не дожидаясь, пока тот соберется на прием.

Пилот идет уже второй год в 25 регионах России.