В России будут дистанционно измерять артериальное давление

В России будут дистанционно измерять артериальное давление20 сентября 2021
Фото: pixabay.com
Процедуру уже опробовали в нескольких регионах
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о том, что теперь по всей стране введут дистанционное измерение артериального давления. Об этом пишет rg.ru.
Смысл процедуры заключается в следующем: пациенты бесплатно, за счет ОМС, получают у своего терапевта тонометр с возможностью автоматической передачи данных. Прибор самостоятельно передает данные в центр мониторинга. В случае плохих показателей врач получается сигнал, после чего связывается с пациентом и дает ему рекомендации, не дожидаясь, пока тот соберется на прием.
Пилот идет уже второй год в 25 регионах России.
"При дистанционном наблюдении врач в режиме, близком к реальному времени, видит отклонения показателей артериального давления от целевых уровней и проактивно, на основании объективных данных медицинских приборов, с учетом клинической картины пациента корректирует назначенное лечение, - пояснил "РГ" глава НМИЦ Кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов. - Результаты пилота мы оцениваем как весьма воодушевляющие. Количество вызовов "скорой" в пилотных регионах заметно уменьшилось. А снижение числа инфарктов и инсультов в популяции больных гипертонией поможет снизить число госпитализаций, уменьшит инвалидизацию и смертность от болезней сердца и сосудов. Минздрав предполагает планомерно охватить дистанционным мониторингом с 2023 года все регионы России. Необходимые решения предусмотрены проектом программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022-2024 годы".
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20 сентября 2021, 09:00
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