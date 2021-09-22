В России анонсировали рост зарплат

В следующем году почти у трех миллионов россиян вырастет заработная плата. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут “РИА Новости”.

Произойдет это за счет повышения МРОТ, который планируют увеличить до 13,6 тысяч рублей.