В России анонсировали рост зарплат

Это произойдет за счет повышения МРОТ
В России анонсировали рост зарплат22 сентября 2021
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В следующем году почти у трех миллионов россиян вырастет заработная плата. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишут “РИА Новости”.
Произойдет это за счет повышения МРОТ, который планируют увеличить до 13,6 тысяч рублей.
"Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 тысяч 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек", — сказал Мишустин.
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