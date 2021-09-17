В Минздраве рассказали, как много пьют россияне

В Минздраве рассказали, как много пьют россияне17 сентября 2021
Фото: Flickr / Johan Larsson
Министр здравоохранения поделился последними данными
Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, заявил, что сейчас делается все возможное, чтобы страна стала свободной от вреда, причиняемого алкоголем. Его слова публикуют “РИА Новости”.
"Изменение отношения общества к алкоголю - длительный процесс. Наш пример показывает, что это возможно. Российская Федерация твердо привержена видению безопасного Европейского региона ВОЗ, свободного от вреда, причиняемого алкоголем, и предпринимает все усилия, чтобы воплотить это видение в жизнь",- сказал Мурашко на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.
По словам Мурашко, с 2008 по 2020 годы потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения. А смертность от случайных отравлений алкоголем за этот же период снизилась на 60%.
"В рамках федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" разрабатываются и внедряются новые эффективные популяционные меры как информационного, так и регуляторного характера",- подчеркнул Мурашко.
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