В Кремле назвали "блестящим" школьника, поправившего Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "блестящим" Никанора Толстых из Воркуты, который на встрече школьников с Владимиром Путиным поправил его. Об этом сообщают "РИА Новости".

На встрече с учащимися во Владивостоке главу государства говорил о победе российской армии в битве под Полтавой в период Северной войны. Мальчик заметил оговорку президента и поправил его. В ответ Путин поблагодарил школьника.

- Сам по себе момент был неординарный, он был интересный. Действительно совершенно блестящий мальчишка. И чувствуется, что он историю знает, как свои пять пальцев. И получает от этого удовольствие. А дальше, собственно, была эмоциональная реакция, наверное, прессы, которая это раздула, – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что директор школы, где учиться Толстых, назвал это "наглостью".