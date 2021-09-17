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В Коми за неделю подешевел бензин

В Коми за неделю подешевел бензин

17 сентября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
В Коми за неделю подешевел бензин Фото из архива редакции
Рассказываем, как изменились цены и на другие товары

Комистат поделился информацией о том, как изменились цены на некоторые виды товаров и услуг в регионе. Статистика собиралась за неделю с 7 по 13 сентября.

Так, за этот период выросли цены сразу на несколько видов продуктов. Например, на вареную колбасу (в среднем на 3,3%), мясо кур и гречневую крупу (на 1%), а также на рис (0,3%) и колбасу полукопченую (0,2%). Подорожали и огурцы, цена на которые выросла на 7,9%.

Если говорить об уменьшении цен, то за последнюю неделю подешевели неразделанная мороженая рыба (на 0,7%), морковь (7,5%), картофель (6,9%) и лук репчатый (4,4%).

Бензин подешевел на 0,1%. А вот цены на дизельное топливо не изменились.

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