В Коми за неделю подешевел бензин

Комистат поделился информацией о том, как изменились цены на некоторые виды товаров и услуг в регионе. Статистика собиралась за неделю с 7 по 13 сентября.

Так, за этот период выросли цены сразу на несколько видов продуктов. Например, на вареную колбасу (в среднем на 3,3%), мясо кур и гречневую крупу (на 1%), а также на рис (0,3%) и колбасу полукопченую (0,2%). Подорожали и огурцы, цена на которые выросла на 7,9%.

Если говорить об уменьшении цен, то за последнюю неделю подешевели неразделанная мороженая рыба (на 0,7%), морковь (7,5%), картофель (6,9%) и лук репчатый (4,4%).

Бензин подешевел на 0,1%. А вот цены на дизельное топливо не изменились.