В Коми появились лже-судприставы

Жительница Усть-Кулома стала жертвой мошенников, которые выдавали себя за судебных приставов. В итоге пострадавшая лишилась почти 3 тысяч рублей.

«ФССП России уведомляет о задолженности 2019 года в размере 295 рублей и во избежание блокировки банковских карт предлагает погасить долг сегодня». Именно такое сообщение получила женщина. Поверив в эту информацию, она перешла по прикреплённой к письму ссылке и перевела на указанный номер карты деньги. Вот только списали со счета жертвы в 10 раз больше. Сумма ущерба составила 2950 рублей.

На следующий день мошенники прислали новое письмо, с которого обещали вернуть переплату. Но женщина не стала рисковать и обратилась в Отделение судебных приставов по Усть-Куломскому району, где ей порекомендовали немедленно идти в полицию.

УФССП России по Республике Коми призывает граждан к бдительности и напоминает, что источником достоверной информации об исполнительных производствах являются бесплатные электронные сервисы службы судебных приставов, то есть Банк данных исполнительных производств, личный кабинет на Едином портале госуслуг и мобильное приложение «ФССП России». Информацию о наличии или отсутствии задолженности также можно получить по телефону горячей линии в Сыктывкаре (8212) 28-79-86.