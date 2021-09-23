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В Коми появились лже-судприставы

В Коми появились лже-судприставы

23 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
В Коми появились лже-судприставы Фото из архива PG11.ru
Мошенники прислали женщине опасную ссылку

Жительница Усть-Кулома стала жертвой мошенников, которые выдавали себя за судебных приставов. В итоге пострадавшая лишилась почти 3 тысяч рублей. 

«ФССП России уведомляет о задолженности 2019 года в размере 295 рублей и во избежание блокировки банковских карт предлагает погасить долг сегодня». Именно такое сообщение получила женщина. Поверив в эту информацию, она перешла по прикреплённой к письму ссылке и перевела на указанный номер карты деньги. Вот только списали со счета жертвы в 10 раз больше. Сумма ущерба составила 2950 рублей. 

На следующий день мошенники прислали новое письмо, с которого обещали вернуть переплату. Но женщина не стала рисковать и обратилась в Отделение судебных приставов по Усть-Куломскому району, где ей порекомендовали немедленно идти в полицию.     

УФССП России по Республике Коми призывает граждан к бдительности и напоминает, что источником достоверной информации об исполнительных производствах являются бесплатные электронные сервисы службы судебных приставов, то есть Банк данных исполнительных производств, личный кабинет на Едином портале госуслуг и мобильное приложение «ФССП России». Информацию о наличии или отсутствии задолженности также можно получить по телефону горячей линии в Сыктывкаре (8212) 28-79-86.

– Еще один важный момент: судебные приставы не рассылают ссылки на платежные системы и не принимают платежи на банковские карты, – подчеркнул главный судебный пристав Республики Коми Дмитрий Кручинкин. – Если долг по исполнительному производству все-таки существует, оплачивайте его безопасными способами – на портале Госуслуг, посредством терминала в отделении судебных приставов, в банках по квитанции, которую можно скачать на сайте УФССП России по Республике Коми.

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Мошенники

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