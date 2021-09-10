В Коми начали составлять списки для голосования на дому

В Коми начался прием заявлений о голосовании на дому. Для этого необходимо подать письменное заявление в свою участковую комиссию. Также можно оставить информацию по телефону или передать ее через представителя. Сделать это нужно до 14 часов 19 сентября.

Подать заявление о голосовании на дому можно также через Единый портал госуслуг не позднее 24 часов 14 сентября.

Напомним, голосовать на дому могут те, у кого отсутствует возможность оставить свой голос на участке. Например, по состоянию здоровья, инвалидности и другим уважительным причинам.