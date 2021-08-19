В Коми коронавирусом болеют более 8 тысяч человек

Скончалось еще 9 человек
В Коми коронавирусом болеют более 8 тысяч человек19 августа 2021
Фото из архива «Pro Города»
За день в Коми прибавилось 259 пациентов с коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
На 19 августа в Коми официально подтверждено 60 363 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (+259 за сутки). Выздоровело в общей сложности 50 086 (+142 за сутки). Летальных исходов +9 всего с начала пандемии скончались 1 369 человек. В активной фазе - 8 908 пациентов (вчера - 8 800).
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