В Коми коронавирусом болеют более 8 тысяч человек

За день в Коми прибавилось 259 пациентов с коронавирусом, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

На 19 августа в Коми официально подтверждено 60 363 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (+259 за сутки). Выздоровело в общей сложности 50 086 (+142 за сутки). Летальных исходов +9 всего с начала пандемии скончались 1 369 человек. В активной фазе - 8 908 пациентов (вчера - 8 800).

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