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В Коми ждут помехи в телевещании

В Коми ждут помехи в телевещании

29 сентября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
В Коми ждут помехи в телевещании Фото: pixabay.com
Проблема может проявлять себя почти месяц

В Коми ожидаются проблемы в работе цифрового телевидения. Причиной оказалась солнечная интерференция, которая началась 27 сентября, сообщает РТРС.

Так, при этом явлении радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал цифрового телевидения. Большинство зрителей не заметят проблемы, однако кто-то может столкнуться с тем, что изображение рассыпается, замирает или пропадает.

В Республике Коми кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 20 октября до 12:41. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 5 минут.

График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке "Вещание" в мобильном приложении "Телегид".

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