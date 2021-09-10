В исправительной колонии Печоры установили огнедышащего дракона и средневекового рыцаря

В ИК-49 в Печоре подвели итоги первого этапа конкурса УФСИН России по Коми на лучшие элементы малых архитектурных форм и ландшафтный дизайн. В этом году победу одержал гигантский огнедышащий дракон.

Фигуру создали осужденные из первого отряда.

- Прикасаясь в той или иной форме к прекрасному, невозможно остаться безучастным, безразличным. Вкладывая в работу частичку своей души, мы можем стать немножечко лучше. Разве это не то, к чему должен стремиться каждый осужденный? - прокомментировал свое участие в конкурсе один из осужденных отряда № 1.

Также, помимо дракона, появились еще несколько интересных фигур. Например, средневековый рыцарь.