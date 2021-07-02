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Уволенного учителя из Микуня обвинили в пропаганде алкоголя, женоненавистничестве и сравнении школ с концлагерями

Уволенного учителя из Микуня обвинили в пропаганде алкоголя, женоненавистничестве и сравнении школ с концлагерями

02 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 16+
Уволенного учителя из Микуня обвинили в пропаганде алкоголя, женоненавистничестве и сравнении школ с концлагерями @niki_tiki4
Фразу на немецком связали с ужасами нацизма

Недавно преподаватель СГУ имени Питирима Сорокина Валентина Мальцева провела психолого-лингвистической экспертизу Instagram учителя из Микуня Никиты Тушканова, которого уволили после одиночного пикета за свободу слова. Эксперт установила, что молодой учитель - женоненавистник и пропагандирует алкоголь, насилие и сравнивает школы с фашисткими концлагерями. 

Экспертиза постановила, что этим постом молодой учитель пропагандирует алкоголь и курение кальяна, а также сравнивает школы с концлагерями.

- Как указано в Википедии, в переводе фраза «Arbeit macht frei» в переводе означает «Труд делает свободным», «Труд освобождает» или «Работа освобождает». Фраза в качестве лозунга была размещена на входе многих нацистских концентрационных лагерей - то ли в насмешку, то ли для признания ложной надежды. Таким образом, после Второй Мировой войны фраза «Arbeit macht frei» ассоциируется с ужасами нацизма, с фашистскими концлагерями, смертью, массовым истреблением людей. Тем не менее автор @niki_tiki4 предлагает размещать эту фразу над воротами многих школ, указывая тем самым, что российские школы являются фашисткими концлагерями, в которых узников ждет смерть, - заявляет эксперт. 

На этом изображении, по мнению эксперта, учитель Никита Тушканов с «прифотошопленным» ружьем пропагандирует положительное отношение к насилию и формирует у детей положительное отношение к бандитизму. 

- Тут я демонстрирую негативное отношение к женщинам. По этой фотографии эксперт пришел к выводу, что я не умею любить и считаю женщин «низкими существами». Ассоциальный я, по фотографии ясно, что презираю все нормы морали общества. Фотография была опубликована еще тогда, когда я был студентом, - рассказал Никита Тушканов. 

При всем этом в своем Instagram Никита Тушканов заявляет, что не хочет оскорблять преподавателя, который проводил экспертизу.  Он подчеркнул, что все еще имеет право на оценочные суждения и личное мнение. 

- Профессионал, который посредством шуточных фотографий пришёл к выводу, что у меня психические отклонения, по которым мне не то что с детьми, в тюрьму не возьмут. Я, оказывается, пропагандист курения кальяна, женоненавистник и тот, кто сравнивает российские школы с концлагерями, где уничтожают детей.

- Почти под каждым заключением отметка: «Мужчина находится в депрессивном состоянии». Это вообще законно, когда ставят диагноз по фотографии? Или тут замешана магия Хогвартса? Или экстрасенсорные данные? 

- Я, конечно, не эксперт и не профессионал, но диагнозы ставят психологи при наблюдении за пациентом. Нет? Как по покрову кожи на фотошопленной фотографии можно прийти к выводу, что я болен из-за употребления алкоголя и сигарет?

- Всеми этими магическими способностаями и обладает эксперт, который изучал мои посты в Instagram, за которые меня уволили. И за пять дней написал 70+ страниц текста, из которого я выжал, что посчитал самым смаком, - заключил молодой преподаватель.

Портал PG11.ru продолжает следить за молодым учителем и его борьбой за место в школе. 
 

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Комментарии 1

14 минут назад Яна
Это учитель? Учитель каких предметов? НедосИгаемое будущее??? Больное общество. Пожинаем плоды образовательной реформы
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