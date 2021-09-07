Украинский врач рассказала, как с помощью сала можно сохранить молодость

Украинский врач рассказала, как с помощью сала можно сохранить молодость07 сентября 2021
Фото: Depositphotos / VadimVasenin
По словам эксперта, в этом продукте есть масса полезных свойств
Врач-иммунолог и диетолог Людмила Гончарова заявила, что употребление сала способен напрямую повлиять на омоложения. Также автор уникальной методики сообщила, что этот продукт может предотвратить появление опухолей, пишут “РИА Новости”.
Дело в том, что сало является структурным материалом для построения жиров, которые участвуют в омоложении.
Можно сказать, что наша молодость напрямую зависит от насыщенных жирных кислот, то есть сала, - сказала врач.
Несмотря на высокую калорийность, жир сала не уходит в лишний вес, а служит строительным материалом для гормонов. Также за счет формирования мембраны клетки оказывается иммуномодулирующее действие, то есть защищает организм от вирусных инфекций.
Также кислоты, из которых состоит сало, являются антиоксидантами, благодаря которым оказывается профилактическое противоопухолевое действие. А еще жир отлично наполняет организм энергией.
Углеводы – это быстрая энергия для нас, а жиры – это медленная энергия и надолго, - сказала эксперт, добавив, что сало также защищают стенки сосудов.
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07 сентября 2021, 09:00
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