Украинский врач рассказала, как с помощью сала можно сохранить молодость

Врач-иммунолог и диетолог Людмила Гончарова заявила, что употребление сала способен напрямую повлиять на омоложения. Также автор уникальной методики сообщила, что этот продукт может предотвратить появление опухолей, пишут “РИА Новости”.

Дело в том, что сало является структурным материалом для построения жиров, которые участвуют в омоложении.

Можно сказать, что наша молодость напрямую зависит от насыщенных жирных кислот, то есть сала, - сказала врач.

Несмотря на высокую калорийность, жир сала не уходит в лишний вес, а служит строительным материалом для гормонов. Также за счет формирования мембраны клетки оказывается иммуномодулирующее действие, то есть защищает организм от вирусных инфекций.

Также кислоты, из которых состоит сало, являются антиоксидантами, благодаря которым оказывается профилактическое противоопухолевое действие. А еще жир отлично наполняет организм энергией.