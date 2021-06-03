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Учитель, которого уволили за пикет, вышел с плакатом «Молчи или умри» возле министерства образования Коми

Учитель, которого уволили за пикет, вышел с плакатом «Молчи или умри» возле министерства образования Коми

03 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Учитель, которого уволили за пикет, вышел с плакатом «Молчи или умри» возле министерства образования Коми Фото: @niki_tiki4
Он призвал других преподавателей к действию

2 июня в Сыктывкар приехал учитель из Микуня Никита Тушканов, которого уволили за участие в одиночном пикете 23 января. Он вышел с протестом к зданию министерства образования Республики Коми. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

- Передаю пламенный Привет Министерству образования, науки и молодёжной политики Республики Коми! Вы думали, что как и многих, меня удастся запугать, «прижать к ногтю», но нет. Не на того напали. Говорят, что вы обо мне не знаете. И знаете только то, что меня уволили по закону.

За то, что я показал нищенское существование школы? За то, что я показал зарплату учителя? За то, что я осмеливался высказываться? За то, что я выступал против поправок и Единой России?
Если это так, то вы «Министерство Образования Репрессий», а не Образования и Науки. Репрессий на здравый смысл, репрессий на правду, - отметил в своем посте Никита Тушканов.

Никита Тушканов рассказал, что никаких неприятностей из-за пикета в Сыктывкаре у него не было, разве что к нему выходил охранник. Полиция приехала уже после ухода активиста.

- Я хотел прийти сюда, когда меня восстановят в должности, но процесс затягивается. По чьей инициативе? Прикрываясь тем, что вы заботитесь о детях, многие из вас прикрывают свою «пятую». А если вы к этому не причастны, от слова совсем (в чём я сомневаюсь), устройте проверку школы, где я работал, зайдите в подвалы, туалеты. Почитайте документацию, у нас расписания основного в школе нет! Почитайте о моём увольнении. Покажите, что вы действительно забодитесь о детях, - заявил активист.

Бывший учитель отметил, что пикет - это его «месть» за то, что его не пустили к одному из его любимых классов 11 «А» и не дали ему доучить их нормально. 

- Но моему директору было очень обидно, что вы меня впустили на последний звонок, когда она с вами консультровалась по телефону. Просьба ко всем учителям: перестаньте молчать! Как ещё вам должны плюнуть в лицо, чтоб вы не просто утёрлись? Как ещё вам должны пнуть под зад, чтоб вы не подставили его снова, для следующего пинка? - заключил активист.

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