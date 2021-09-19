Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом

Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом19 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
Болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом
Люди, болеющие простудой, не могут заразиться коронавирусом, рассказал член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков. Об этом сообщают "РИА Новости".
- Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ, — сказал ученый.
Он объяснил, что болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон.
- Интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения, — уточнил Чумаков.
В то же время он подчеркнул, что после выздоровления есть риск заболеть COVID-19. Так как организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее.
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, в свою очередь, заявил, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого.
- Какая из них (инфекций. — Прим. ред.) будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции, и в какой последовательности они попадут в организм, — пояснил он.
При этом Нетесов отметил, что детально этот вопрос не изучали, так как без намеренного инфицирования добровольцев это очень дорого и трудно.
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19 сентября 2021, 16:41
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