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Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом

Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом

19 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом Фото из архива PG11.ru
Болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом

Люди, болеющие простудой, не могут заразиться коронавирусом, рассказал член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков. Об этом сообщают "РИА Новости".

- Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ, — сказал ученый.

Он объяснил, что болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон.

- Интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения, — уточнил Чумаков.

В то же время он подчеркнул, что после выздоровления есть риск заболеть COVID-19. Так как организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, в свою очередь, заявил, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого.

- Какая из них (инфекций. — Прим. ред.) будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции, и в какой последовательности они попадут в организм, — пояснил он.

При этом Нетесов отметил, что детально этот вопрос не изучали, так как без намеренного инфицирования добровольцев это очень дорого и трудно.

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