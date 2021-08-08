Ученые нашли способ предсказать тяжелую форму коронавируса

Американские ученые из медицинского университета Южной Каролины сообщили, что уровень содержания в сыворотке крови аминоспирта сфингозина может предсказать, в какой форме пациент перенесет коронавирусную инфекцию. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports. Об этом сообщает «Лента.ру».

Специалисты проверили около 400 образцов сыворотки крови здоровых людей и пациентов, которые в разной степени тяжести переболели COVID-19. Выяснилось, что повышенные концентрации сфингозина, а также белка, который участвует в его производстве, кислой церамидазы (AC), связаны с бессимптомными инфекциями. Низкий уровень сфингозина оказался серьезной предпосылкой к разным проявлениям болезни. Также выяснилось, что у тех, кто перенес коронавирус с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых.

Молекулы сфинголипиды важны для целостности клеточной мембраны и коммуникации между клетками. Они способны регулировать воспаление и иммунную систему в ответ на различные инфекции.

По мнению ученых, с помощью этого липида можно с точностью до 99 процентов определять степень тяжести болезни. Специалисты считают, что разработка теста на основе иммуноферментного анализа могла бы стать выгодной и доступной альтернативой.