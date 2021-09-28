"У пешехода должен быть шанс выжить": как спасти жизни сыктывкарцев, которые просто переходят дорогу

Недавно на перекрестке улиц Интернациональная и Красных Партизан произошло уже второе ДТП после ремонта дороги по программе БКАД (Безопасные и качественные автомобильные дороги). Урбанисты из "Городских проектов" видят в этом прямую взаимосвязь и заявляют, что если ничего не сделать, то сыктывкарцев продолжат сбивать мчащиеся по "гоночному треку" автомобили.

Урбанист Дмитирий Махов заявляет, что новый асфальт мотивирует водителей ехать быстрее, отсюда и случаются ДТП.

- Улицы должны быть интуитивно понятными, улицы должны прощать ошибку водителя или пешехода и не приводить к смертельным исходам, - поделился специалист.

Дмитрий поделился тем, что можно было сделать во время ремонта улицы Интернациональной в рамках БКАД, чтобы сделать дорогу безопасной:

Снизить скорость до 30 км/ч

- Так как рядом находится детское учреждение, то скорость должна быть небольшой, чтобы водитель смог быстро среагировать. При ДТП у пешехода на такой скорости будет шанс выжить. К сожалению, у нас действуют нештрафуемые плюс 20 км/ч, что легально позволяет ехать по городу 80 км/ч. Чтобы соблюдать скорость до 30 км/ч, нужно сужать полосы. Чем она шире, тем больше скорость.

Установка островка безопасности

- Островок позволяет безопасно пешеходу пересечь проезжую часть, а для водителей при повороте соблюдать траекторию и не выезжать на полосу встречного движения.

Контрастное освещение на пешеходном переходе.

- На переходе внимание водителя должно быть сосредоточено на пешеходе, а не на «кислотных» рамках и мигающих огоньках. Особенно в сумеречное время и в пасмурную погоду, когда пешехода в черной одежде практически не видно.

Создание треугольника видимости

- На переходе должно быть видно пешехода. Он не должен неожиданно появляться перед водителем. Поэтому все, что мешает обзору, необходимо убрать, в том числе заборы, из-за которых не видно детей.

Организация движения