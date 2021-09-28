"У пешехода должен быть шанс выжить": как спасти жизни сыктывкарцев, которые просто переходят дорогу

"У пешехода должен быть шанс выжить": как спасти жизни сыктывкарцев, которые просто переходят дорогу28 сентября 2021
Фото: Городские проекты
Новый асфальт провоцирует водителей на нарушения
Недавно на перекрестке улиц Интернациональная и Красных Партизан произошло уже второе ДТП после ремонта дороги по программе БКАД (Безопасные и качественные автомобильные дороги). Урбанисты из "Городских проектов" видят в этом прямую взаимосвязь и заявляют, что если ничего не сделать, то сыктывкарцев продолжат сбивать мчащиеся по "гоночному треку" автомобили.
Урбанист Дмитирий Махов заявляет, что новый асфальт мотивирует водителей ехать быстрее, отсюда и случаются ДТП.
- Улицы должны быть интуитивно понятными, улицы должны прощать ошибку водителя или пешехода и не приводить к смертельным исходам, - поделился специалист.
Дмитрий поделился тем, что можно было сделать во время ремонта улицы Интернациональной в рамках БКАД, чтобы сделать дорогу безопасной:
Снизить скорость до 30 км/ч
- Так как рядом находится детское учреждение, то скорость должна быть небольшой, чтобы водитель смог быстро среагировать. При ДТП у пешехода на такой скорости будет шанс выжить. К сожалению, у нас действуют нештрафуемые плюс 20 км/ч, что легально позволяет ехать по городу 80 км/ч. Чтобы соблюдать скорость до 30 км/ч, нужно сужать полосы. Чем она шире, тем больше скорость.
Установка островка безопасности
- Островок позволяет безопасно пешеходу пересечь проезжую часть, а для водителей при повороте соблюдать траекторию и не выезжать на полосу встречного движения.
Контрастное освещение на пешеходном переходе.
- На переходе внимание водителя должно быть сосредоточено на пешеходе, а не на «кислотных» рамках и мигающих огоньках. Особенно в сумеречное время и в пасмурную погоду, когда пешехода в черной одежде практически не видно.
Создание треугольника видимости
- На переходе должно быть видно пешехода. Он не должен неожиданно появляться перед водителем. Поэтому все, что мешает обзору, необходимо убрать, в том числе заборы, из-за которых не видно детей.
Организация движения
- Перекресток пора переводить под кольцевое движение. Как показывает практика, такая организация движения имеет большую пропускную способность и наиболее безопасна для участников движения.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
28 сентября 2021, 16:50
Комментарии 1
Дмитирий Махов, небольшой комментарий Вам. Если сужать полосы, город встанет в пробках. я так вижу эксперт вы так себе...