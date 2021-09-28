Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Партнеры о нас Онлайн-газета Распространение листовок Народный контроль Публичная оферта Объявления+ Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе День Республики-2021
Главная
Новости
"У пешехода должен быть шанс выжить": как спасти жизни сыктывкарцев, которые просто переходят дорогу

"У пешехода должен быть шанс выжить": как спасти жизни сыктывкарцев, которые просто переходят дорогу

28 сентября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
"У пешехода должен быть шанс выжить": как спасти жизни сыктывкарцев, которые просто переходят дорогу Фото: Городские проекты
Новый асфальт провоцирует водителей на нарушения

Недавно на перекрестке улиц Интернациональная и Красных Партизан произошло уже второе ДТП после ремонта дороги по программе БКАД (Безопасные и качественные автомобильные дороги). Урбанисты из "Городских проектов" видят в этом прямую взаимосвязь и заявляют, что если ничего не сделать, то сыктывкарцев продолжат сбивать мчащиеся по "гоночному треку" автомобили. 

Урбанист Дмитирий Махов заявляет, что новый асфальт мотивирует водителей ехать быстрее, отсюда и случаются ДТП. 

- Улицы должны быть интуитивно понятными, улицы должны прощать ошибку водителя или пешехода и не приводить к смертельным исходам, - поделился специалист.

Дмитрий поделился тем, что можно было сделать во время ремонта улицы Интернациональной в рамках БКАД, чтобы сделать дорогу безопасной: 

Снизить скорость до 30 км/ч

- Так как рядом находится детское учреждение, то скорость должна быть небольшой, чтобы водитель смог быстро среагировать. При ДТП у пешехода на такой скорости будет шанс выжить. К сожалению, у нас действуют нештрафуемые плюс 20 км/ч, что легально позволяет ехать по городу 80 км/ч. Чтобы соблюдать скорость до 30 км/ч, нужно сужать полосы. Чем она шире, тем больше скорость.

Установка островка безопасности

- Островок позволяет безопасно пешеходу пересечь проезжую часть, а для водителей при повороте соблюдать траекторию и не выезжать на полосу встречного движения.

Контрастное освещение на пешеходном переходе.

- На переходе внимание водителя должно быть сосредоточено на пешеходе, а не на «кислотных» рамках и мигающих огоньках. Особенно в сумеречное время и в пасмурную погоду, когда пешехода в черной одежде практически не видно.

Создание треугольника видимости

- На переходе должно быть видно пешехода. Он не должен неожиданно появляться перед водителем. Поэтому все, что мешает обзору, необходимо убрать, в том числе заборы, из-за которых не видно детей.

Организация движения

- Перекресток пора переводить под кольцевое движение. Как показывает практика, такая организация движения имеет большую пропускную способность и наиболее безопасна для участников движения.

КОММЕНТИРОВАТЬ

Комментарии 1

6 минут назад Дмитрий
Не всегда виноваты скорость и водители. Учите пешеходов переходить улицу, смотреть по сторонам. 80% пешеходов уверовали в свою правоту и "бессмертие", дескать пешеход всегда прав. Но у пешехода то же есть обязанности. Пока народ не научиться а некоторое просто не вспомнят как по правилам переходить дорогу, хоть ты то 10 км в час ограничь движение, сбивали и будут сбивать.
Дмитирий Махов, небольшой комментарий Вам. Если сужать полосы, город встанет в пробках. я так вижу эксперт вы так себе...
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Коми за неделю 11 тысяч человек заболели ОРВИ Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«Разбазаривание денег республики»: сыктывкарцы о подсветке здания Госсовета Читать
24 сентября
Мэрия Сыктывкара выступила против строительства 25-этажек в городе Читать
22 сентября
Сыктывкарец борется за миллион рублей на конкурсе «Лучший водитель автобуса» Читать
Посмотреть все
16 сентября Три управляющие компании в Сыктывкаре не готовы к отопительному сезону

Новости России и мира

вчера
Эксперт рассказал, сколько в России детей с ожирением
вчера
Врач: горячий чай может вызвать рак
вчера
Синоптики заявили, что в Россию пришла золотая осень
23 сентября
На агрегаторов такси возложат ответственность за безопасность пассажиров
22 сентября
Россияне, которые долго не могут найти работу, получат индивидуальное сопровождение
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru