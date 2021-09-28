Наверх
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Партнеры о нас Онлайн-газета Распространение листовок Народный контроль Публичная оферта Объявления+ Заказать рекламу
Благотворительность Конкурсы Мамам на заметку Расписание дачных автобусов Для дома и дачи Готовимся к школе День Республики-2021
Главная
Новости
У Дев обострится интуиция, а Тельцов ждут развлечения: гороскоп на 29 сентября

У Дев обострится интуиция, а Тельцов ждут развлечения: гороскоп на 29 сентября

28 сентября 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
У Дев обострится интуиция, а Тельцов ждут развлечения: гороскоп на 29 сентября Фото из архива PG11.ru
Узнайте, что приготовили вам звезды на среду

Овен

Хороший день для романтических встреч, вы будете сексуальны и магнетичны. Взаимопонимание между полами будет отличное. День хорош для начала отношений. Вероятно благоприятное разрешение какого-то вопроса.

Телец

Великолепный день для решения любых вопросов, для любых дел. Возможны приятные контакты. Очень удачный день для покупок, торговли, ухода за волосами и косметических процедур. Сегодня можно неплохо развлечься и провести романтическое свидание.

Близнецы

Чудесный день для ухода за ногтями и волосами, для начала занятий фитнесом с целью улучшения формы ног. Хорошее время для того, чтобы сделать выбор спутника жизни. В принятии решения руководствуйтесь здравым смыслом.

Рак

Возможно, кто-то из друзей или знакомых захочет воспользоваться вашей добротой. Не давайте денег в долг, не занимайтесь благотворительностью и не поручайтесь за других.

Лев

Это прекрасный день для покупок, в том числе и техники. Все будет складываться легко, дела будут спориться. Ваше красноречие вам пригодится. День удачен для встречи с друзьями, для сбора нужной информации.

Дева

Обострится интуиция, поэтому прислушивайтесь к ее советам. День хорош для похода в гости, встречи гостей, для серьезных покупок в дом и подарков детям. Не стесняйтесь проявлять положительные чувства.

Весы

Чудесный день для общения и обмена информацией. Будьте более чувствительны к желаниям других, это поможет вам установить доверительные отношения с коллегами и соседями. День хорош для поездок и торговли.

Скорпион

Вашей находчивости и решительности сегодня можно позавидовать. В голову будут приходить быстрые оригинальные решения, которые можно будет тут же воплотить в жизнь. Не перегружайте нервную систему.

Стрелец

В этот день воздержитесь от приобретения материальных ценностей, лучше обратитесь к молитве и ценностям духовным. Будьте осторожны с техникой, ограничьте свое общение, могут проявиться энергетические вампиры.

Козерог

Ваше противостояние с представителям противоположного пола ни к чему, это будет выглядеть не совсем красиво. Возможно, вы просто предвзято относитесь к кому-то. Проявите великодушие, и все образуется.

Водолей

В этот день лучше отказаться от любых новшеств, нельзя простужаться, так как можно заболеть. Будут удачно складываться отношения, а вы будете сегодня привлекательны. Общение пойдет на пользу.

Рыбы

Возможно внезапное знакомство, которое будет приятным, но недолгим. Дела, начатые сегодня, вряд ли могут быть доведены до конца. День хорош для интеллектуальных занятий, коллективного творчества.

КОММЕНТИРОВАТЬ
Гороскоп

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Коми за неделю 11 тысяч человек заболели ОРВИ Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«Разбазаривание денег республики»: сыктывкарцы о подсветке здания Госсовета Читать
24 сентября
Мэрия Сыктывкара выступила против строительства 25-этажек в городе Читать
22 сентября
Сыктывкарец борется за миллион рублей на конкурсе «Лучший водитель автобуса» Читать
Посмотреть все
16 сентября Три управляющие компании в Сыктывкаре не готовы к отопительному сезону

Новости России и мира

сегодня
Повышение зарплат и бесплатное телевидение: как изменится жизнь россиян с 1 октября
вчера
Эксперт рассказал, сколько в России детей с ожирением
вчера
Врач: горячий чай может вызвать рак
вчера
Синоптики заявили, что в Россию пришла золотая осень
23 сентября
На агрегаторов такси возложат ответственность за безопасность пассажиров
Посмотреть все

Новости афиши

16 июня 2021, 10:49
Сыктывкарцев приглашают виртуально посетить столицу леса
08 октября 2020, 10:25
В Коми пройдет фестиваль уличного кино
13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная События Авто Объявления Pro Город Мы ВКонтакте ПДФ-версия газеты Обзорные статьи и пресс-релизы Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru