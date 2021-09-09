Терапевт предупредила об опасностях бабьего лета

Терапевт предупредила об опасностях бабьего лета09 сентября 2021
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Оно может принести нам массу болезней
Главный врач клиники “Твой доктор”, терапевт Татьяна Романенко рассказала, что бабье лето может нанести удар по здоровью. Так, в это время развиваться простудные заболевания и распространяться вирусные инфекции, пишет radiosputnik.ria.ru.
Причина кроется в изменчивости погоды.
Осень в целом и бабье лето в частности – время, когда погода может резко меняться: утром может быть прохладно, днем жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций. Когда мы замерзаем, происходит спазм сосудов, это предрасполагает к заболеванию. На эту почву "садится" любая инфекция", – сказала врач-терапевт.
Чтобы защитить себя, Татьяна Романенко дала несколько советов.
Как бы солнце ни припекало, не стоит сразу раздеваться. Бабье лето – не время для сарафанов, даже если термометр показывает 23 градуса и солнце светит достаточно ярко. Нужно использовать принцип многослойности: вы выходите в куртке, когда становится жарко, снимаете верхнюю одежду и чувствуете себя комфортно. Также осень – пора дождей, поэтому нужно следить, чтобы обувь была удобная, непромокаемая. По возможности, если вы промочили ноги, лучше обувь сразу высушить или поменять, потому что все болезни приходят к нам через замерзшие и промокшие ноги, – отметила врач-терапевт.
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09 сентября 2021, 08:30
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