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Терапевт предупредила об опасностях бабьего лета

Терапевт предупредила об опасностях бабьего лета

09 сентября 2021 Юля Боль Возрастное ограничение: 6+
Терапевт предупредила об опасностях бабьего лета Фото из архива редакции
Оно может принести нам массу болезней

Главный врач клиники “Твой доктор”, терапевт Татьяна Романенко рассказала, что бабье лето может нанести удар по здоровью. Так, в это время развиваться простудные заболевания и распространяться вирусные инфекции, пишет radiosputnik.ria.ru.

Причина кроется в изменчивости погоды.

Осень в целом и бабье лето в частности – время, когда погода может резко меняться: утром может быть прохладно, днем жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций. Когда мы замерзаем, происходит спазм сосудов, это предрасполагает к заболеванию. На эту почву "садится" любая инфекция", – сказала врач-терапевт.

Чтобы защитить себя, Татьяна Романенко дала несколько советов.

Как бы солнце ни припекало, не стоит сразу раздеваться. Бабье лето – не время для сарафанов, даже если термометр показывает 23 градуса и солнце светит достаточно ярко. Нужно использовать принцип многослойности: вы выходите в куртке, когда становится жарко, снимаете верхнюю одежду и чувствуете себя комфортно. Также осень – пора дождей, поэтому нужно следить, чтобы обувь была удобная, непромокаемая. По возможности, если вы промочили ноги, лучше обувь сразу высушить или поменять, потому что все болезни приходят к нам через замерзшие и промокшие ноги, – отметила врач-терапевт.

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Здоровье

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