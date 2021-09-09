Терапевт предупредила об опасностях бабьего лета

Главный врач клиники “Твой доктор”, терапевт Татьяна Романенко рассказала, что бабье лето может нанести удар по здоровью. Так, в это время развиваться простудные заболевания и распространяться вирусные инфекции, пишет radiosputnik.ria.ru.

Причина кроется в изменчивости погоды.

Осень в целом и бабье лето в частности – время, когда погода может резко меняться: утром может быть прохладно, днем жарко, вечером может пойти дождь, а ночью станет совсем холодно. Переохлаждение создает почву для любых простудных заболеваний, в том числе для вирусных инфекций. Когда мы замерзаем, происходит спазм сосудов, это предрасполагает к заболеванию. На эту почву "садится" любая инфекция", – сказала врач-терапевт.

Чтобы защитить себя, Татьяна Романенко дала несколько советов.