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«Теперь рак - не смертельный приговор»: главный онколог Коми рассказал, почему раньше от больных скрывали диагноз

«Теперь рак - не смертельный приговор»: главный онколог Коми рассказал, почему раньше от больных скрывали диагноз

28 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
«Теперь рак - не смертельный приговор»: главный онколог Коми рассказал, почему раньше от больных скрывали диагноз На фото: Андрей Галин
Андрей Галин поделился своей историей трудовой деятельности

В этом году у главного внештатного онколога Республики Коми Андрея Галина тройной юбилей - ему исполняется 50 лет и 10 лет - в республиканском онкологическом диспансере в должности заместителя главного врача. 

Со времени начала трудовой деятельности в медицине многое изменилось. Одним из таких примеров стало отношение к диагнозу «рак». Ранее врачи до последнего скрывали от пациента его диагноз, теперь говорят о нем, не скрывая от пациента, но стараются оповестить корректно. Почему медики больше не используют «ложь во спасение», Андрей Павлович рассказал в интервью «Про Городу». 

Насколько я знаю, вы родились в Пермской области и образование получили там же. Как вы попали в Республику Коми? 

- Медицина мне была близка с детства благодаря бабушке, она служила в войну военно-полевым хирургом. А когда я поступил в медицинский институт, то сразу начал интересоваться онкологией. В 2004 году меня пригласили в Республику Коми для работы в Коми филиале Кировской медицинской академии. В 2011 году пришел в Республиканский онкологический диспансер.

В вашей работе довольно много вещей, о которых трудно говорить. Как вы справляетесь с этим? 

- Говорить горькие, порой очень тяжелые вещи пациентам и родственникам довольно трудно. Раньше мы использовали метод «ложь во спасение» и до последнего не говорили человеку, что у него злокачественное образование. Всё потому, что раньше рак был смертельным заболеванием. И мы не могли предположить, как поступит человек после такой новости. В настоящее время благодаря успехам медицины концепция понятия рака поменялась, теперь это не смертельный приговор, а тяжелое хроническое заболевание. 

- Благодаря Национальному проекту «Здравоохранение» происходит техническое перевооружение наших лечебных учреждений, появляется возможность диагностировать новообразования на ранних стадиях и в более молодом возрасте. Успехи противоопухолевого лечения позволили нашим пациентам дольше и качественно жить. Все сказанное выше обьясняет увеличение популяции онкологических пациентов и создаёт впечатление повышении встречаемости онкологии. Заболеваемость в онкологии это прежде всего выявляемость, эпидемиологически повышение этого показателя свидетельствует о хорошей диагностической работе лечебных учреждений.

А как вы справляетесь со стрессом, вызванным вашей работой? 

- В этом мне помогают хобби, а также вторая специальность - психология. В детстве я закончил музыкальную школу и благодаря ей полюбил классическую музыку. Использование психологических практик помогает снять напряжение. А еще я люблю читать беллетристику. 

Многие удивляются тому, что вы совмещаете работу в онкологии и депутатское кресло в городском совете Сыктывкара. Как вы все успеваете? 

- У меня есть желание помогать людям. Пока я испытываю чувство удовлетворенности от помощи сыктывкарцам, я продолжу этим заниматься. Да, может быть тяжело, но работа есть работа. Главное - это планирование. Успевает тот, кто не торопится. Планирование позволяет успевать многое.

Какие проблемы Сыктывкара вы считаете самыми острыми на данный момент? 

- Актуальных вопросов, которые волнуют население, сейчас достаточно много. Глобальные проблемы мы знаем: ЖКХ, аварийное жилье, строительство, культура. Но хочется отметить, что эти проблемы решаются. Администрация Сыктывкара ничего не скрывает и озвучивает недостатки и моменты решения. По всем мероприятиям проводятся общественные слушания. 

Кстати, об открытости. С вами тяжело связаться? 

- Лично я всегда открыт к общению горожан и готов помочь им по любой теме, будь то онкология или жизнь в городе. У меня есть страница «ВКонтакте», на которой я отвечаю на вопросы. Пишите, я вас обязательно ответа. 

Вы являетесь членом партии «Единая Россия». Почему вы выбрали именно ее? 

- Я не сразу пришел в партию, это был сложный процесс. Достаточно долго приглядывался, был в рядах сочувствующих, а затем вступил в партию. Можно долго толочь воду в ступе о том, какая плохая эта партия. Однако есть вещи, которые делает только «Единая Россия»: от строительства спортивных площадок до каких-либо инициатив. В настоящий момент я не вижу других партий, которые могут серьезно повлиять на жизнь людей. По моему мнению, другим партиям никто не мешает предпринимать какие-то реальные действия для пользы населения, а не только озвучивать проблемы.

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Интервью Медицина

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