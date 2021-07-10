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Телеведущий Мясников объяснил, откуда в России столько антипрививочников

Телеведущий Мясников объяснил, откуда в России столько антипрививочников

10 июля 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
Телеведущий Мясников объяснил, откуда в России столько антипрививочников Фото: mk.ru
По словам эксперта, к этому все шло уже пару десятилетий

Количество противников вакцинации от коронавируса в России не выглядит удивительным, считает врач и телеведущий Александр Мясников. В интервью «Комсомольской правде» он рассказал, что к этому привело. 

По словам Мясникова, главная причина - отсутствие просветительской работы в области медицины. Как отметил телеведущий, ее уровень упал «ниже плинтуса». На фоне этого развились движения антипрививочников, которые набрали силу в том числе и из-за благожелательного к ним отношения в последние 30 лет, считает Мясников. Он напомнил, что противников вакцин часто приглашали в различные ток-шоу, где проходило снисходительное и «добродушное» обсуждение их позиции.

Врач добавил, что желание вакцинироваться нужно прививать с детства и объяснять, что отказ от прививки несет лишь вред:

- Давайте уже привьемся! У нас резко снизится количество тяжелых случаев. Я всех призываю привиться, если это плата за то, чтобы мы вернулись хотя бы к нормальному пониманию обстановки и ситуации, – заключил Мясников.

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