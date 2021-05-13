В этом году Республике Коми исполняется 100 лет. О городах-побратимах слышали все, но не все знают, какое влияние они оказали на историю нашего региона. Портал PG11.ru собрал самые интересные факты и вспомнил необычные случаи, о которых история уже начала умалчивать.

Главная цель городов-побратимов - обмен опытом между муниципалитетами городов, сотрудничество университетов (обмен студентами и преподавателями) и экономическое сотрудничество.

Воркута

У самого северного города Коми есть сразу 6 городов-побратимов: Великий Новгород, Вологда, Санкт-Петербург, Шахты, Киркенес (Норвегия), Антананариву (Мадагаскар).

Если с Киркенесом еще можно найти какую-то связь, то с Антананариву (столица острова Мадагаскар) история покрыта тайнами.

Киркенес – это русский город на северо-востоке Норвегии на территории вдоль побережья Норвежского и Баренцева морей. Долгое время основой его экономики была железная руда.

Киркенес. Фото vpoisketurov.ru

В Киркенесе тоже бывает северное сияние. Фото 101hotels.com

И хотя в 1996 году добыча прекратилась, повсюду осталось много шахт и карьеров. Очень похоже на историю Воркуты, согласитесь?

Остатки шахтного хозяйства в Киркенесе. Фото uritsk.livejournal.com

Найти что-то общее между «много медведей» (Воркута по-ненецки) и «тысячью деревень» (Антананариву на языке мери́на) крайне сложно.

Антананариву. Фото pics.alphacoders.com

Пользователи сети считают, что эта история началась еще давно. Тогда между Воркутой и Антананариву обменивались опытом студенты и специалисты по сельскому хозяйству, проводились дружеские футбольные матчи между сборными этих городов. После развала СССР отношения стали угасать.

Антананариву. Фото planetofhotels.com

Хотя администрация заполярной столицы отрицает, что между Воркутой и Антананариву устанавливались побратимские связи и это надуманная информация, которая ничего общего с действительностью не имеет, официальная группа правительства «ВКонтакте» эту информацию подтверждает. Понятно, что ничего не понятно.



Ухта

У Ухты три города-побратима: Нарьян-Мар, Гродно (Республика Беларусь) и Зренянин (Сербия).

В 2014 году Сербская делегация приехала в Ухту. Гости посетили образовательные, культурные, спортивные учреждения, промышленные объекты.

Зренянин. Фото serbja.ru

Также был заключен протокол о долгосрочном деловом сотрудничестве между Техническим факультетом университета «Михайло Пупин» и Ухтинским государственным техническим университетом. В Сербии на тот момент был недостаток квалифицированного персонала, поэтому появилась совместная образовательная программа по подготовке бакалавров нефтегазового направления на площадке УГТУ. Сейчас партнерство продолжается: преподаватели и студенты ездят на практику и продолжают обмениваться опытом.

Зренянин. Фото serbja.ru

Побратим Сосногорска - немецкий город Хальденслебен, расположенный в земле Саксония-Анхальт. В 2009 году во время Дней немецкой культуры в Коми это официально учредили.

Хальденслебен. Фото commons.wikimedia.org

У Микуня в качестве побратима выступает город Архангельской области - Котлас. Их объединяет единая основа экономики, за счет которой живут города, - это железная дорога и связанные с ней предприятия.

Есть ли побратимы у Вуктыла и Печоры выяснить не удалось.

А вот про Инту есть интересная история. Как пишут в сети, в 1993 году в городе появился закрытый «клуб львов». В него вошли достаточно обеспеченные люди, бизнесмены, политики. Одна из целей клуба была благотворительная помощь, в связи с чем участники выплачивали солидные взносы. В какой-то момент клуб решил породнить Инту с одним из городов Америки, туда даже отправили небольшую неофициальную делегацию. В небольшом южном американском городе гостей приняли душевно, вручили символический ключ от города, который они привезли мэру Инты. После этого клуб перестал существовать, американский город, название которого никто уже и не помнит, является неофициальным побратимом Инты.



Сыктывкар

У столицы Коми 5 городов-побратимов:

Ловеч, Болгария (с 1980)

Лос-Альтос, США (с 1989)

Дебрецен, Венгрия (с 1992)

Тайюань, Китай (с 1994)

Кульера, Испания (с 1997)

Ловеч, Болгария

Ловеч. Фото wikiwand.com

Дружба между Коми АССР и Болгарией зародилась еще в 70-80-х годах прошлого века. Тогда в Коми трудились болгарские лесозаготовители, в Удорском районе были целые поселения, где они жили и работали. С 1973 по 1997 год в Сыктывкаре работало консульство Болгарии, а в 1978 году открыли прямую воздушную линию Сыктывкар – София.

Ж/д вокзал Сыктывкара: встреча делегации из Болгарии, прибывшей для подписания документов о начале сотрудничества (1968 год). Фото komi.livejournal.com

Сыктывкар активно сотрудничал с городом Ловеч, в котором проходили выставки коми художников, в республику приезжали представители болгарских молодежных организаций.

Фестиваль болгаро-советской дружбы в Коми. Фото Дмитрия Напалкова, amikeco.ru, komi-bg.com, koslan-musej.ucoz.ru

Болгарский ансамбль «Дружба» на усогорской сцене. 1980 год. Фото Дмитрия Напалкова, amikeco.ru, komi-bg.com, koslan-musej.ucoz.ru

В 1997 году в столице Коми прошла выставка товаров из Ловеча, а в Болгарию несколько раз выезжали официальные делегации. Потом на несколько лет побратимские отношения между городами затихли, но в 2005 году их возродили вновь.

С болгарским Ловечем есть интересная история. В начале 80-х годов первый секретарь Коми обкома КПСС Иван Морозов решил сделать подарок зоопарку в Ловече. Как в Сыктывкаре оказался белый медведь, история умалчивает. Известно лишь, что он улетел чартерным рейсом на новое место жительства в Болгарию. Самолет приземлился в аэропорту Софии ночью. На таможне случилась задержка, решили «груз» оставить до утра. Но медведя усыпили для перелета, и в любую минуту он мог проснуться. Когда это поняли, стали звонить дежурному ЦК болгарской компартии, и объяснять, что это подарок из далёкой северной республики СССР. В ответ из трубки прозвучало: «Какой белый медведь! Идите проспитесь!» Всё-таки в ситуации разобрались и уже долгие годы медведь из Коми является своего рода символом ловечского зоопарка. Медведь прибыл без документов, так что в Европе он до сих пор находится на нелегальном положении.

Тот самый белый медведь. Фото администрации Ловеча.

Лос-Альтос, США

Лос-Альтос стал побратимом Сыктывкара в 1989 году. С этого времени города обмениваются в основном туристами. Были и официальные визиты представителей: мэр Лос-Альтоса побывал на праздновании 230-летнего юбилея Сыктывкара и вручил сыктывкарскому мэру памятную медаль.

Вид на Лос-Альтос

Лос-Альтос находится в солнечной Калифорнии на побережье Тихого океана в знаменитой Силиконовой долине. Именно там Стив Джобс собрал свой первый компьютер. Журнал «Forbes» назвал Лос-Альтос 24-м в списке самых дорогих в США — средняя цена за дом там превышает 2,5 млн. долларов. В центре Лос-Альтоса установлен указатель с расстоянием до Сыктывкара.

Тот самый указатель

По побратимскому договору Сыктывкар получил почти миллион рублей на доплаты и материальную помощь студентам и преподавателям КГПИ, учащимся сыктывкарских школ и продуктовые наборы для инвалидов. В ответ Сыктывкар стал участвовать в образовательных программах по обмену студентов и школьников.

Дебрецен, Венгрия

Дебрецен. Фото amigo-tours.ru

Этот город стал побратимом столицы Коми в 1992 году. В рамках подписанного договора в 1997 году было организовано совместное предприятие, а в 1999 году состоялся официальный визит делегации из Сыктывкара. В Венгрии сыктывкарцы знакомились с опытом создания парковых зон и организацией ритуальных услуг.

Указатель с расстоянием до городов побратимов Дебрецена, среди которых есть и Сыктывкар, стоит ровно напротив гостиницы «Золотой бык»

Дебрецен третий по величине город Венгрии, а местный аэропорт - второй по размерам в стране. Там есть известная водолечебница, которая принесла городу титул курорта.

Тайюань, Китай

Фото triplook.me

Побратимские связи с Тайюанем Сыктывкар установил в 1994 году, а в 1998 году туда отправилась первая официальная делегация. Вскоре с ответным визитом приехала в Коми китайская делегация и заявила о намерении открыть ресторан восточной кухни и центр китайской народной медицины. В новом столетии представители городов не раз обменивались визитами, китайская делегация даже посетила однажды празднование дня города.

В Центре коми культуры. Фото администрации сыктывкара

Тайюань — огромный индустриальный город с развитой металлургией, химической и легкой промышленностью. Однако город популярен и у туристов.

Кульера, Испания

Фото ispaniagid.ru

Отношения с испанской Кульерой начались в 1994 году. В 1997 году было подписано соглашение о сотрудничестве и партнерстве в сфере экономики, культуры и туризма. В 1998 году в Испании отдыхали две группы детей-сирот из агрошколы-интерната имени Католикова.