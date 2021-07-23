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Сын многодетной матери из Сыктывкара столкнулся с страшной болезнью: семья просит помощи

Сын многодетной матери из Сыктывкара столкнулся с страшной болезнью: семья просит помощи

23 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Сын многодетной матери из Сыктывкара столкнулся с страшной болезнью: семья просит помощи На фото: Илья Молчанов
Девушка уже продает квартиру

Семья уроженки Сыктывкара Олеси Молчановой столкнулась со страшной ситуацией: у ее старшего пятнадцатилетнего сына Ильи обнаружили опухоль головного мозга в четыре сантиметра. Мать просит о материальной помощи.

Чуть более месяца назад, после того, как у Ильи обнаружили опухоль, ему провели операцию по ее экстренному удалению. Также он перенес еще две операции на головной мозг.

После всех медицинских мероприятий молодому человеку требуется длительная реабилитация, чтобы заново научиться ходить, говорить, и вообще вернуться к привычной жизни. 

- Результаты исследования опухоли - злокачественная «медуллобластома». Впереди нас также ждет длительное лечение химиотерапии и лучевой терапей. Сейчас мы обратились за консультацией и в дальнейшем лечением в Израиль и Германию, проводим переговоры и подбираем протокол лечения, - рассказала Олеся Молчанова.

Мать поделилась, что Израиль уже им выставил счет в сто тысяч долларов. Пока что для ее семьи это неподъемная сумма.

- Мы продаем квартиру, но этого недостаточно. Мы обратились в благотворительные фонды помощи. Может быть, у нас не так много времени, но мы не сдадимся, - рассказала многодетная мать.

У Олеси двое детей: пятнадцатилетний Илья и маленькая трехлетняя дочка. Сейчас она беремена третьим. 

Если вы неравнодушны к истории Олеси и ее сына Ильи, то вы можете перевести любую сумму на карту, привязанную к телефону +7(989)826-31-33. О тратах на лечение она отчитывается на своей странице «ВКонтакте».

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