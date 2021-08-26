Сыктывкарка рассказала, через что ее сыну пришлось пройти в лагере «Черноморская зорька»

В связи с неблагоприятными климатическими условиями на Черноморском побережье в районе Анапы в начале августа выпала двух-трех-месячная норма осадков. Часть территории лагеря «Черноморская зорька» оказалась подтопленной. В нем находились 443 ребенка из Республики Коми, которые выехали туда 30 июля, а вернулись 25 августа. В числе этих детей был и сын сыктывкарки Светланы Потолицыной.

Горожанка рассказала, что проблемы в лагере начались с первого дня.

– Дети приехали в семь утра, а в 14:40 все еще были не заселены. Люди выкладывали фотографии, что всего два человека принимало смену: проверяли на вшей, якобы какие-то дезинфекции проводили», — рассказала Светлана.

О потопе Светлана узнала из группы во «ВКонтакте»:

– Обо всем мы узнавали случайно, от других родителей в группе. Сначала была группа лагеря, где мы обсуждали все насущные вопросы. Но когда родители начали требовать в этой группе объяснений по поводу того, что происходит, или делились неутешительными новостями, все такие комментарии быстро удалялись.

Когда горожанка совершенно случайно узнала, что ее сын заболел, а ей даже не сообщили, ее терпение лопнуло:

– У сына поднялась температура до 38 градусов, и мне никто об этом не сообщил. Я сама позвонила в лагерь, чтобы справиться о здоровье сына, когда случайно от других родителей узнала, что у детей начались проблемы со здоровьем. Врачи спросили, могут ли они сделать укол, чтобы снизить температуру, я разрешила. Другим просто делали укол, не уточняя у родителей, стоит ли это делать, и даже не сообщая о проблеме со здоровьем. Но странно: медсестра сказала, что была температура, а врач заявила, что она лично осматривала моего ребенка, и никакой температуры не было.

Сын Светланы также рассказал маме, что когда у него поднялась температура, его рвало. Об этом, со слов сыктывкарки, ей не сообщали:

– Ему кололи еще и церукал внутримышечно, об этой инъекции нам ничего не говорили, только сейчас вот узнаю.

Светлана рассказала, что родители не обсуждали возможность эвакуации детей из лагеря, и теперь сыктывкарка сожалеет об этом. Теперь родители намерены обращаться в суд и даже в случае проигрыша не останавливаться, а добиваться справедливости в высших инстанциях.

Ответ Минобраза Коми

Как сообщило Министерство образования Коми, работа лагеря с первого дня контролировалась территориальными управлениями Роспотребнадзора и МЧС по Краснодарскому Краю, мэрией Анапы, а также органами прокуратуры. Было налажено взаимодействие со всеми медицинскими организациями Анапы. Решение о необходимости или отсутствии необходимости эвакуации людей с социальных объектов города – это прерогатива оперативного штаба по ликвидации ЧС города-курорта Анапа. По его оценкам, ситуация, а главное, меры, которые принимала администрация лагеря по противодействию чрезвычайной ситуации, позволяла оставить всех детей и отдыхающих в «Черноморской зорьке». Угрозы жизни детей не было, функционировали все службы лагеря: питания, энергетики, воспитания и медицины, поэтому дети остались в лагере до окончания смены. Министерство в постоянном режиме отвечает на комментарии, вопросы и жалобы родителей в группе министерства, общение с родителями не прекращается и в Республиканском центре детей и молодежи, который непосредственно занимается вопросами организации летнего отдыха детей в Коми. Многие вопросы удавалось оперативно решить в «ручном режиме», и мы действительно получали благодарные отзывы от родителей. Но есть и сообщения о ненадлежащих условиях в части организации питания, досуга, медицинского наблюдения и др. Все они проверяются на основании заявлений родителей, в случае необходимости запросы перенаправляются надзорным органам. Поэтому просим родителей, у которых есть жалобы, оставлять их на сайте министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми в форме «Обращения граждан». Кроме того, на площадке Республиканского центра детей и молодежи планируется встреча с родителями.

Проверка здоровья

25 августа Министерство образования, науки и молодежной политики Коми совместно с Министерством здравоохранения региона по согласованию с Роспотребнадзором с целью оценки состояния здоровья детей, прибывших из детского лагеря «Черноморская Зорька», была организована возможность пройти добровольный медицинский осмотр педиатрами в детской поликлинике №3. Детей из других муниципалитетов, а также тех, кто не смог пройти медосмотр утром, в течение суток обзвонят специалисты, при необходимости будет осуществлен осмотр медицинскими работниками по месту жительства.