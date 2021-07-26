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Сыктывкарец сдал машину за 5 миллионов рублей на ремонт по гарантии, а ему выставили счет за невыполненную работу

Сыктывкарец сдал машину за 5 миллионов рублей на ремонт по гарантии, а ему выставили счет за невыполненную работу

26 июля 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Сыктывкарец сдал машину за 5 миллионов рублей на ремонт по гарантии, а ему выставили счет за невыполненную работу Иллюстративное фото из архива PG11.ru
Дилер обвинил мужчину в использовании некачественного топлива

В Сыктывкаре произошел интересный случай: около четырех месяцев назад Никита Хохлов купил шикарную машину Volkswagen Tuareg, которая сейчас стоит около пяти миллионов рублей. Однако через несколько месяцев эксплуатации он стал замечать неполадки и отдал ее в дилерский центр на ремонт по гарантии. Все обернулось не так, как планировал водитель.

21 мая Никита сдал свою «ласточку» в дилерский центр. У него были слышны «пинки» при переключении коробки передач. Эксперт зафиксировал эти недостатки и отправил машину в ремонт.

Сыктывкарец выставил требование, что он хочет присутствовать на ремонте машины, на что не последовало возражений. Ремонтники отправили запрос на завод, чтобы узнать, как правильнее устранить неполадку. В итоге специалисты сняли дроссель и увидели нагар. 

- Мне сказали, что нагар появился из-за использования некачественного дизельного топлива. Заявили, что ремонт по гарантии могут забраковать, - рассказал пострадавший. 

Однако проблема заключалась в том, что Никита заправлялся только на специализированной заправке «ЛУКОЙЛа». У компании были все сертификаты качества и при пострадавшем также провели экспертизу. Стало  понятно - вины топлива в поломке машины не было. 

Никита Хохлов долго ждал ремонта машины - 45 дней. Однако, после того, как ему отдали его транспортное средство, поломка не была устранена. При этом ему выставили счет на 39 тысяч рублей - какие-то издержки не покрыла страховка. Никита был откровенно не согласен с таким счетом. 

- В этой компании занимаются конкретным лохотроном! Я им железную копейку не отдам! Столько времени прошло, а из работ они сделали вообще ничего. Да, они заявлены, но по факту поломка осталась такой же, - рассказал пострадавший.

При чем мужчина ответил, что если бы дилерский центр шел к нему навстречу и на контакт, такой проблемы не возникло бы. Сейчас он будет продолжать добиваться справедливости через инспекции и суды. 

Мы пытались связаться с этим дилерским центром и узнать, почему произошла такая ситуация, однако на вопрос ответа не поступило.

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