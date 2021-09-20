Сыктывкарцы засняли во дворе дома завтракающего ястреба

Сыктывкарцы заметили во дворе необычную птицу - ястреба. Фотографиями очевидцы поделились с порталом «Про Город».

Хищную птицу заметили во дворе между домами №№21 и 23 по улице Домны Каликовой. Ястреб непринужденно сидел и ел голубя, которого, судя по всему, убил во время охоты.