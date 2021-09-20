Сыктывкарцы засняли во дворе дома завтракающего ястреба

Охота хищника, судя по всему, удалась
Сыктывкарцы засняли во дворе дома завтракающего ястреба20 сентября 2021
Фото очевидца
Сыктывкарцы заметили во дворе необычную птицу - ястреба. Фотографиями очевидцы поделились с порталом «Про Город».
Хищную птицу заметили во дворе между домами №№21 и 23 по улице Домны Каликовой. Ястреб непринужденно сидел и ел голубя, которого, судя по всему, убил во время охоты.
- Новая реальность: дикие хищники комфортно чувствуют себя в городе. Ничего не боятся и никуда не спешат, - пишут очевидцы.
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20 сентября 2021, 15:20
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