"Старики плачут": под Сыктывкаром топит жилой дом, потому что рабочие не успели заделать крышу

В Зеленце строители начали ремонтировать крышу дома, однако не успели к дождям. Теперь здание постоянно затапливает.

Летом у дома №9 и №7 в первом квартале Зеленца должны были проходить плановые работы по ремонту кровли. Специалисты приступили к работе в конце июля, завезли материалы.

Однако, когда начались первые дожди, вода добралась аж до первых этажей. И это происходило не один раз.

- Рабочие и представители организации заявляют, что все убытки из-за ремонта им возместят. А пожилые люди просто плачут, не успевают убирать воду. Вы представляете, насколько сильно крыша протекает, если вода добирается аж до первых этажей? - заявляет жительница дома.

Пока что неизвестно, когда закончатся работы по ремонту кровли. В одном жители уверены точно - долго их дом такими темпами не устоит под натисками осенних дождей.