Синоптики заявили, что в Россию пришла золотая осень

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что на этой неделе в центр Европейской России придет золотая осень. Об этом пишут "РИА Новости".

Так, ожидается малооблачная погода без осадков.

"Во вторник облачно с прояснениями, в среду еще больше, а в четверг еще… Солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю преимущественно без осадков… "Золотая осень" - это не теплая погода, это удовольствие от красок. Да, на следующей неделе можно об этом говорить", - добавил Вильфанд.

Сообщается, что днем столбик термометра может подниматься до 10-12С. А вот ночью воздух может 0-5С. "О заморозках не говорим, но вероятность этого есть", - заключил синоптик.