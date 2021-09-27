Синоптики заявили, что в Россию пришла золотая осень

Есть вероятность ночных заморозков
Синоптики заявили, что в Россию пришла золотая осень27 сентября 2021
Фото из архива PG11.ru
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о том, что на этой неделе в центр Европейской России придет золотая осень. Об этом пишут "РИА Новости".
Так, ожидается малооблачная погода без осадков.
"Во вторник облачно с прояснениями, в среду еще больше, а в четверг еще… Солнца на следующей неделе будет гораздо больше, и всю неделю преимущественно без осадков… "Золотая осень" - это не теплая погода, это удовольствие от красок. Да, на следующей неделе можно об этом говорить", - добавил Вильфанд.
Сообщается, что днем столбик термометра может подниматься до 10-12С. А вот ночью воздух может 0-5С. "О заморозках не говорим, но вероятность этого есть", - заключил синоптик.
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27 сентября 2021, 07:00
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