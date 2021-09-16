Синоптики предупредили о приближении холодов

Руководитель прогностического центра “METEO” Александр Шувалов сообщил о том, что совсем скоро в Европейскую часть России придут холода, характерные для второй половины зимы. Об этом пишут radiosputnik.ria.ru.

Как оказалось, нынешняя прохладная погода - это лишь начало.