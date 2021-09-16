Синоптики предупредили о приближении холодов

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Синоптики предупредили о приближении холодов16 сентября 2021
Фото из архива редакции
Руководитель прогностического центра “METEO” Александр Шувалов сообщил о том, что совсем скоро в Европейскую часть России придут холода, характерные для второй половины зимы. Об этом пишут radiosputnik.ria.ru.
Как оказалось, нынешняя прохладная погода - это лишь начало.
Пошли вторые сутки, как жмется от холода и пронизывающего ветра средняя полоса Европейской России, но похолодание только начинается. Всему виной набирающий силы антициклон над Шпицбергеном, происходит очень холодный ультраполярный процесс, который обычно присущ второй половине зимы. Дальше "холодная погодная яма" будет только усиливаться, – отметил метеоролог.
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