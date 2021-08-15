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«Сгорает» ли неиспользованный отпуск: объяснение юриста

«Сгорает» ли неиспользованный отпуск: объяснение юриста

15 августа 2021 Служба новостей Возрастное ограничение: 0+
«Сгорает» ли неиспользованный отпуск: объяснение юриста pixabay.com
В любом случае, даже самым заядлым трудоголикам стоит помнить о том, что отдых необходим

Пандемия коронавируса нарушила планы россиян на отдых. Многие вообще в этом году не пошли в отпуск, оставив его до лучших времен, а некоторые получили денежную компенсацию за отпуск и продолжили работать.

Не "сгорят" ли положенные отпускные дни, если не отгулять их в нынешнем году?

Как напомнил "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев, по 122-й статье Трудового кодекса РФ оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Это право возникает у работника по истечении 6 месяцев непрерывной работы. Разбивать отпуск на части можно, но так, чтобы одна его часть составляла не менее двух недель.

- По согласованию с работником, отпуск может быть перенесен на следующий год. Но не более. Если трудовая инспекция или прокуратура выявит факт не предоставления отпуска работнику на протяжении более двух лет, то это может стать основанием для привлечения организации или ее должностного лица к административной ответственности (статья 5.27. КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права", предусматривает штраф на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей), - уточняет юрист.

Он отмечает, что работник имеет право присоединить к отпуску за текущий год неиспользованные дни, накопившиеся за прошлые годы. Поэтому такого понятия, как "сгоревшие" дни отпуска, просто не существует. Но вот работодатели не очень любят, когда у работников накапливаются отпуска. "Это может стать причиной наложения штрафа, как уже отмечалось выше, а также может потребоваться выплата за неиспользованные дни отпуска крупной суммы при увольнении работника", - добавил Соловьев.

Как поясняет адвокат Алиса Волхова, в письме от 08.06.2007 № 1921-6 Роструд уточнил, что ежегодные отпуска за предыдущие рабочие периоды могут предоставляться либо в рамках графика отпусков на очередной календарный год, либо по соглашению между работником и работодателем.

- Есть вариант замены части отпуска, превышающего 28 дней, денежной компенсацией - такое право даёт статья 126 ТК РФ. Но не у всех категорий работников есть удлиненный отпуск. Поэтому данная норма распространяется именно на дни сверх 28 календарных дней, которые в качестве ежегодного отпуска предоставляются большинству россиян. Однако и в этом случае есть исключения - нельзя заменить компенсацией часть отпуска беременным, лицам до 18 лет и лицам, работающим с вредными и (или) опасными условиями труда и за работу в соответствующих условиях. Но при увольнении воспользоваться компенсацией смогут и выше перечисленные категории работников, - уточнила юрист.

В любом случае, даже самым заядлым трудоголикам стоит помнить о том, что отдых необходим, в первую очередь, для того, чтобы сохранить и поддержать свое же здоровье.

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Работа

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