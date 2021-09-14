Семь вакансий для сыктывкарцев в сфере управления персоналом с хорошей зарплатой

15 сентября в этом году отмечается День HR-менеджера — это День специалиста по управлению персоналом (HR - от английского human resources). Этот профессиональный праздник отмечается всеми специалистами-кадровиками в третью среду сентября. В честь этого собрали для вас подборку вакансий в сфере управления персоналом с хорошими зарплатами.

Руководитель группы эксплуатации базовых станций и транспортной сети от 100 000 рублей до вычета налогов

Одна из ведущих консалтинговых компаний России ищет нового сотрудника.

В обязанности входит:

руководство сотрудниками группы эксплуатации БС и ТС

организация работ по эксплуатации радиосети и транспортной сети, по увеличению емкости сети

контроль показателей и работоспособности сети

организация взаимодействия с подрядными и обслуживающими сеть компаниями

своевременное предоставление отчетности по работе.

Требования к кандидату:

Высшее образование в сфере телекоммуникаций или радиосвязи или радиотехники, или информационных технологиях

Знание топологии GSM сети, принципов работы транспортной сети

Знания устройства и функционального предназначения модулей базовой станции и транспортной сети, статистических показателей качества работы базовой подсистемы и транспортной сети

Наличие допуска по электробезопасности не ниже 3 группы.

Компания предлагает официальное трудоустройство, достойную оплату труда, возможность профессионального и карьерного роста.

Руководитель отдела продаж - от 70 000 рублей на руки

В сыктывкарский филиал федеральной сети агентств недвижимости требуется управленец с опытом работы на полную занятость.

В обязанности входит:

- управление отделом продаж

- ведение переговоров с клиентами и партнерами

- планирование и контроль продаж внутри рабочей группы;

- организация эффективной работы членов команды и выполнение планов;

- адаптация и обучение новых сотрудников.

Требования к кандидату следующие: успешный опыт работы в недвижимости, навыки командного лидера и ведения переговоров, целеустремленность, уверенность.

Компания обещает высокий доход, возможность карьерного роста, бесплатное обучение и информационную поддержку на всех этапах работы.

Менеджер по подбору персонала - от 48 600 до 62 150 рублей до вычета налогов

В магазин формата «у дома» крупной федеральной сети требуется энергичный, любознательный и ответственный сотрудник.

Компания предлагает интересную работу, позитивную атмосферу, основанную на взаимном уважении, а также возможность постоянно развиваться и расти!

Задачи следующие:

- Массовый и точечный подбор персонала от телефонного интервью до момента выхода на работу

- Организация и проведение офлайн и онлайн собеседований

- Координирование продвижения кандидатов по воронке подбора

- Изучение и анализ рынка труда

- Участие в адаптации, повышении эффективности работы сотрудников

- Подготовка отчетности по проведенной работе.

Требования к кандидату:

- Опыт работы в подборе персонала от 6 месяцев;

- Грамотная устная и письменная речь;

- Аналитический склад ума;

- Доброжелательность.

Компания гарантирует:

- Официальное оформление, полностью белую зарплату

- Удобный график работы (обсуждается на собеседовании)

- Комфортные условия труда

- Насыщенную корпоративную жизнь.

Директор ресторана - от 48 000 рублей до вычета налогов

В ресторан быстрого питания международной сети ищут директора с опытом работы с клиентами (продажи).

Если вы лидер коллектива, хотите развиваться дальше, имеете отличные коммуникативные навыки и готовы получать много новых знаний, необходимых для успешного руководителя - вам будет интересна эта вакансия.

Задачи следующие:

организация работы ресторана (управление сменой);

контроль соблюдения технологических процессов, стандартов компании и санитарных норм.

Компания предлагает:

- оформление по ТК РФ, белая заработная плата

- униформу и вкусное питание

- стремительный карьерный рост и постоянное профессиональное развитие

- решать интересные задачи: участвовать в реализации федеральных проектов компании

оплачиваемая стажировка.

HR менеджер/специалист по подбору персонала - от 47 000 рублей на руки

В агентство недвижимости крупной федеральной сети требуется новый сотрудник.

В обязанности входит:

· размещение вакансий в СМИ

· поиск, подбор и оценка персонала

· первичное телефонное интервью, проведение индивидуального собеседования

· организация обучения и адаптации новых сотрудников

· ведение документации и заполнение отчетности.

Требования к кандидату:

- желателен опыт работы в аналогичной должности более 6 месяцев;

- высшее образование;

- навык холодных звонков и отработки возражений;

- владение методами оценки кандидатов, проведения интервью;

- грамотная устная и письменная речь;

- стремление к личностному и профессиональному росту;

- активный пользователь социальных сетей;

- коммуникабельность, проницательность;

- организаторские способности.

Компания предлагает официальное трудоустройство, стабильный заработок и возможность развития.

Менеджер по подбору персонала - от 41 000 рублей до вычета налогов

В магазин косметики и бытовой химии крупной федеральной сети ищут нового сотрудника.

Обязанности следующие:

Подбор персонала, участие в процедурах оценки персонала;

Ведение отчетности, координация работы по кадровому администрированию.

Требования к кандидату:

Высшее образование;

Опыт работы в аналогичной должности желателен;

Уверенный пользователь ПК, MS Office, желательно 1С:Зарплата и Управление персоналом;

Навыки подбора персонала, проведения интервью, оценки кандидатов..

Компания предлагает:

- Интересную работу в команде профессионалов

- Официальную заработную плату и премии

- Корпоративные пенсионные программы

- Возможность прокачать свои умения в больших масштабах и сделать карьеру в сильной компании.

Ведущий специалист по кадрам - от 35 000 до 38 000 рублей на руки

В дорожную компанию ищут специалиста.

В обязанности входит:

Ведение полного цикла кадрового делопроизводства (приемы, переводы, увольнения, отпуска, командировки, больничные листы, и т.д.) в программе 1 С ЗУП 8.3, более 200 чел.

Формирование личных дел работников, внесение в них изменений

Ведение табеля учета рабочего времени

Воинский учет, оформление наградных материалов

Поиск и подбор кандидатов на открытые вакансии.

Обработка входящих звонков.

Организация обучения персонала.

Ведение установленной отчетности.

Взаимодействие с ЦЗН.

Ежедневная отчетность о проделанной работе.

Требования к кандидату:

- Опыт работы от 3-х лет (обязательно).

- Отличное знание работы с 1С ЗУП (редакция 8.3) - обязательно.

- Знание трудового законодательства

- Знание основ психологии, хорошие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.

- Развитые аналитические навыки.

​​​​​​​- Знание основ делопроизводства и кадрового делопроизводства.

​​​​​​​- Внимательность, усидчивость.

​​​​​​​- Грамотный русский язык.

​​​​​​​- Желание учиться и развиваться.

Условия следующие:

- полный рабочий день, оформление по ТК РФ;

- доставка до места работы служебным транспортом;

- организация горячего питания;

- полный соцпакет.