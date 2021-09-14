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Семь вакансий для сыктывкарцев в сфере управления персоналом с хорошей зарплатой

Семь вакансий для сыктывкарцев в сфере управления персоналом с хорошей зарплатой

14 сентября 2021 elenamironova Возрастное ограничение: 0+
Семь вакансий для сыктывкарцев в сфере управления персоналом с хорошей зарплатой Фото: Алексей Булатов / КП
Необходимый опыт работы в аналогичной должности - от 6 месяцев

15 сентября в этом году отмечается День HR-менеджера — это День специалиста по управлению персоналом (HR - от английского human resources). Этот профессиональный праздник отмечается всеми специалистами-кадровиками в третью среду сентября. В честь этого собрали для вас подборку вакансий в сфере управления персоналом с хорошими зарплатами. 

Руководитель группы эксплуатации базовых станций и транспортной сети от 100 000 рублей до вычета налогов

Одна из ведущих консалтинговых компаний России ищет нового сотрудника. 

В обязанности входит:

  • руководство сотрудниками группы эксплуатации БС и ТС
  • организация работ по эксплуатации радиосети и транспортной сети, по увеличению емкости сети 
  • контроль показателей и работоспособности сети
  • организация взаимодействия с подрядными и обслуживающими сеть компаниями
  • своевременное предоставление отчетности по работе.  

Требования к кандидату:

  • Высшее образование в сфере телекоммуникаций или радиосвязи или радиотехники, или информационных технологиях
  • Знание топологии GSM сети, принципов работы транспортной сети
  • Знания устройства и функционального предназначения модулей базовой станции и транспортной сети, статистических показателей качества работы базовой подсистемы и транспортной сети
  • Наличие допуска по электробезопасности не ниже 3 группы.

Компания предлагает официальное трудоустройство, достойную оплату труда, возможность профессионального и карьерного роста. 

Руководитель отдела продаж - от 70 000 рублей на руки

В сыктывкарский филиал федеральной сети агентств недвижимости требуется управленец с опытом работы на полную занятость. 

В обязанности входит:
- управление отделом продаж
- ведение переговоров с клиентами и партнерами
- планирование и контроль продаж внутри рабочей группы;
- организация эффективной работы членов команды и выполнение планов;
- адаптация и обучение новых сотрудников. 

Требования к кандидату следующие: успешный опыт работы в недвижимости, навыки командного лидера и ведения переговоров, целеустремленность, уверенность. 

Компания обещает высокий доход, возможность карьерного роста, бесплатное обучение и информационную поддержку на всех этапах работы. 

Менеджер по подбору персонала - от 48 600 до 62 150 рублей до вычета налогов

В магазин формата «у дома» крупной федеральной сети требуется энергичный, любознательный и ответственный сотрудник. 

Компания предлагает интересную работу, позитивную атмосферу, основанную на взаимном уважении, а также возможность постоянно развиваться и расти!

Задачи следующие:
- Массовый и точечный подбор персонала от телефонного интервью до момента выхода на работу
- Организация и проведение офлайн и онлайн собеседований
- Координирование продвижения кандидатов по воронке подбора
- Изучение и анализ рынка труда
- Участие в адаптации, повышении эффективности работы сотрудников
- Подготовка отчетности по проведенной работе.

Требования к кандидату: 
- Опыт работы в подборе персонала от 6 месяцев;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Аналитический склад ума;
- Доброжелательность.

Компания гарантирует:
- Официальное оформление, полностью белую зарплату
- Удобный график работы (обсуждается на собеседовании)
- Комфортные условия труда
- Насыщенную корпоративную жизнь.

Директор ресторана - от 48 000 рублей до вычета налогов

В ресторан быстрого питания международной сети ищут директора с опытом работы с клиентами (продажи). 
Если вы лидер коллектива, хотите развиваться дальше, имеете отличные коммуникативные навыки и готовы получать много новых знаний, необходимых для успешного руководителя - вам будет интересна эта вакансия. 

Задачи следующие:

  • организация работы ресторана (управление сменой);
  • контроль соблюдения технологических процессов, стандартов компании и санитарных норм.

Компания предлагает: 
- оформление по ТК РФ, белая заработная плата
- униформу и вкусное питание
- стремительный карьерный рост и постоянное профессиональное развитие
- решать интересные задачи: участвовать в реализации федеральных проектов компании
оплачиваемая стажировка. 

HR менеджер/специалист по подбору персонала - от 47 000 рублей  на руки

В агентство недвижимости крупной федеральной сети требуется новый сотрудник. 

В обязанности входит:
· размещение вакансий в СМИ
· поиск, подбор и оценка персонала
· первичное телефонное интервью, проведение индивидуального собеседования
· организация обучения и адаптации новых сотрудников
· ведение документации и заполнение отчетности.

Требования к кандидату:
- желателен опыт работы в аналогичной должности более 6 месяцев;
- высшее образование;
- навык холодных звонков и отработки возражений;
- владение методами оценки кандидатов, проведения интервью;
- грамотная устная и письменная речь;
- стремление к личностному и профессиональному росту;
- активный пользователь социальных сетей;
- коммуникабельность, проницательность;
- организаторские способности.

Компания предлагает официальное трудоустройство, стабильный заработок и возможность развития. 

Менеджер по подбору персонала  - от 41 000 рублей до вычета налогов

В магазин косметики и бытовой химии крупной федеральной сети ищут нового сотрудника. 

Обязанности следующие:

  • Подбор персонала, участие в процедурах оценки персонала;
  • Ведение отчетности, координация работы по кадровому администрированию.

Требования к кандидату:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы в аналогичной должности желателен;
  • Уверенный пользователь ПК, MS Office, желательно 1С:Зарплата и Управление персоналом;
  • Навыки подбора персонала, проведения интервью, оценки кандидатов..

Компания предлагает:
- Интересную работу в команде профессионалов
- Официальную заработную плату и премии
- Корпоративные пенсионные программы
- Возможность прокачать свои умения в больших масштабах и сделать карьеру в сильной компании.

Ведущий специалист по кадрам - от 35 000 до 38 000 рублей на руки

В дорожную компанию ищут специалиста. 

В обязанности входит:

  • Ведение полного цикла кадрового делопроизводства (приемы, переводы, увольнения, отпуска, командировки, больничные листы, и т.д.) в программе 1 С ЗУП 8.3, более 200 чел.
  • Формирование личных дел работников, внесение в них изменений
  • Ведение табеля учета рабочего времени 
  • Воинский учет, оформление наградных материалов
  • Поиск и подбор кандидатов на открытые вакансии.
  • Обработка входящих звонков.
  • Организация обучения персонала.
  • Ведение установленной отчетности.
  • Взаимодействие с ЦЗН.
  • Ежедневная отчетность о проделанной работе.

Требования к кандидату:
- Опыт работы от 3-х лет (обязательно).
- Отличное знание работы с 1С ЗУП (редакция 8.3) - обязательно.
- Знание трудового законодательства
- Знание основ психологии, хорошие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.
- Развитые аналитические навыки.
​​​​​​​- Знание основ делопроизводства и кадрового делопроизводства.
​​​​​​​- Внимательность, усидчивость.
​​​​​​​- Грамотный русский язык.
​​​​​​​- Желание учиться и развиваться.

Условия следующие:
- полный рабочий день, оформление по ТК РФ;
- доставка до места работы служебным транспортом;
- организация горячего питания;
- полный соцпакет.

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