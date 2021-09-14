Семь вакансий для сыктывкарцев в сфере управления персоналом с хорошей зарплатой

Семь вакансий для сыктывкарцев в сфере управления персоналом с хорошей зарплатой14 сентября 2021
Фото: Алексей Булатов / КП
Необходимый опыт работы в аналогичной должности - от 6 месяцев
15 сентября в этом году отмечается День HR-менеджера — это День специалиста по управлению персоналом (HR - от английского human resources). Этот профессиональный праздник отмечается всеми специалистами-кадровиками в третью среду сентября. В честь этого собрали для вас подборку вакансий в сфере управления персоналом с хорошими зарплатами.
Руководитель группы эксплуатации базовых станций и транспортной сети от 100 000 рублей до вычета налогов
Одна из ведущих консалтинговых компаний России ищет нового сотрудника.
В обязанности входит:
- руководство сотрудниками группы эксплуатации БС и ТС
- организация работ по эксплуатации радиосети и транспортной сети, по увеличению емкости сети
- контроль показателей и работоспособности сети
- организация взаимодействия с подрядными и обслуживающими сеть компаниями
- своевременное предоставление отчетности по работе.
Требования к кандидату:
- Высшее образование в сфере телекоммуникаций или радиосвязи или радиотехники, или информационных технологиях
- Знание топологии GSM сети, принципов работы транспортной сети
- Знания устройства и функционального предназначения модулей базовой станции и транспортной сети, статистических показателей качества работы базовой подсистемы и транспортной сети
- Наличие допуска по электробезопасности не ниже 3 группы.
Компания предлагает официальное трудоустройство, достойную оплату труда, возможность профессионального и карьерного роста.
Руководитель отдела продаж - от 70 000 рублей на руки
В сыктывкарский филиал федеральной сети агентств недвижимости требуется управленец с опытом работы на полную занятость.
В обязанности входит:
- управление отделом продаж
- ведение переговоров с клиентами и партнерами
- планирование и контроль продаж внутри рабочей группы;
- организация эффективной работы членов команды и выполнение планов;
- адаптация и обучение новых сотрудников.
Требования к кандидату следующие: успешный опыт работы в недвижимости, навыки командного лидера и ведения переговоров, целеустремленность, уверенность.
Компания обещает высокий доход, возможность карьерного роста, бесплатное обучение и информационную поддержку на всех этапах работы.
Менеджер по подбору персонала - от 48 600 до 62 150 рублей до вычета налогов
В магазин формата «у дома» крупной федеральной сети требуется энергичный, любознательный и ответственный сотрудник.
Компания предлагает интересную работу, позитивную атмосферу, основанную на взаимном уважении, а также возможность постоянно развиваться и расти!
Задачи следующие:
- Массовый и точечный подбор персонала от телефонного интервью до момента выхода на работу
- Организация и проведение офлайн и онлайн собеседований
- Координирование продвижения кандидатов по воронке подбора
- Изучение и анализ рынка труда
- Участие в адаптации, повышении эффективности работы сотрудников
- Подготовка отчетности по проведенной работе.
Требования к кандидату:
- Опыт работы в подборе персонала от 6 месяцев;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Аналитический склад ума;
- Доброжелательность.
Компания гарантирует:
- Официальное оформление, полностью белую зарплату
- Удобный график работы (обсуждается на собеседовании)
- Комфортные условия труда
- Насыщенную корпоративную жизнь.
Директор ресторана - от 48 000 рублей до вычета налогов
В ресторан быстрого питания международной сети ищут директора с опытом работы с клиентами (продажи).
Если вы лидер коллектива, хотите развиваться дальше, имеете отличные коммуникативные навыки и готовы получать много новых знаний, необходимых для успешного руководителя - вам будет интересна эта вакансия.
Задачи следующие:
- организация работы ресторана (управление сменой);
- контроль соблюдения технологических процессов, стандартов компании и санитарных норм.
Компания предлагает:
- оформление по ТК РФ, белая заработная плата
- униформу и вкусное питание
- стремительный карьерный рост и постоянное профессиональное развитие
- решать интересные задачи: участвовать в реализации федеральных проектов компании
оплачиваемая стажировка.
HR менеджер/специалист по подбору персонала - от 47 000 рублей на руки
В агентство недвижимости крупной федеральной сети требуется новый сотрудник.
В обязанности входит:
· размещение вакансий в СМИ
· поиск, подбор и оценка персонала
· первичное телефонное интервью, проведение индивидуального собеседования
· организация обучения и адаптации новых сотрудников
· ведение документации и заполнение отчетности.
Требования к кандидату:
- желателен опыт работы в аналогичной должности более 6 месяцев;
- высшее образование;
- навык холодных звонков и отработки возражений;
- владение методами оценки кандидатов, проведения интервью;
- грамотная устная и письменная речь;
- стремление к личностному и профессиональному росту;
- активный пользователь социальных сетей;
- коммуникабельность, проницательность;
- организаторские способности.
Компания предлагает официальное трудоустройство, стабильный заработок и возможность развития.
Менеджер по подбору персонала - от 41 000 рублей до вычета налогов
В магазин косметики и бытовой химии крупной федеральной сети ищут нового сотрудника.
Обязанности следующие:
- Подбор персонала, участие в процедурах оценки персонала;
- Ведение отчетности, координация работы по кадровому администрированию.
Требования к кандидату:
- Высшее образование;
- Опыт работы в аналогичной должности желателен;
- Уверенный пользователь ПК, MS Office, желательно 1С:Зарплата и Управление персоналом;
- Навыки подбора персонала, проведения интервью, оценки кандидатов..
Компания предлагает:
- Интересную работу в команде профессионалов
- Официальную заработную плату и премии
- Корпоративные пенсионные программы
- Возможность прокачать свои умения в больших масштабах и сделать карьеру в сильной компании.
Ведущий специалист по кадрам - от 35 000 до 38 000 рублей на руки
В дорожную компанию ищут специалиста.
В обязанности входит:
- Ведение полного цикла кадрового делопроизводства (приемы, переводы, увольнения, отпуска, командировки, больничные листы, и т.д.) в программе 1 С ЗУП 8.3, более 200 чел.
- Формирование личных дел работников, внесение в них изменений
- Ведение табеля учета рабочего времени
- Воинский учет, оформление наградных материалов
- Поиск и подбор кандидатов на открытые вакансии.
- Обработка входящих звонков.
- Организация обучения персонала.
- Ведение установленной отчетности.
- Взаимодействие с ЦЗН.
- Ежедневная отчетность о проделанной работе.
Требования к кандидату:
- Опыт работы от 3-х лет (обязательно).
- Отличное знание работы с 1С ЗУП (редакция 8.3) - обязательно.
- Знание трудового законодательства
- Знание основ психологии, хорошие коммуникативные навыки, стрессоустойчивость.
- Развитые аналитические навыки.
- Знание основ делопроизводства и кадрового делопроизводства.
- Внимательность, усидчивость.
- Грамотный русский язык.
- Желание учиться и развиваться.
Условия следующие:
- полный рабочий день, оформление по ТК РФ;
- доставка до места работы служебным транспортом;
- организация горячего питания;
- полный соцпакет.
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14 сентября 2021, 15:00
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