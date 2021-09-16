Российским водителям рассказали о новых жестких санкциях

Инспекторы ГИБДД начали применять жесткие санкции в отношении водителей, у которых установлены автомобильные шторки и каркасные сетки на передних стеклах. Об этом пишет ria.ru.

Ранее правоохранители ограничивались либо предупреждением, либо штрафом в 500 рублей. Однако сейчас вместе с этим водители стали получать предписание о снятии шторок в указанный период. А иногда инспекторы и вовсе заставляют снимать их на месте.

Причиной таких действий инспекторов стало то, что теперь каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля. Поэтому теперь сетки и шторки стоят в одном ряду с тонировочной пленкой на передних боковых стеклах.

"За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Инспектор имеет право изъять неправильно установленные шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то сотрудник выдаст требование, согласно которому у водителя будет 10 дней для их устранения", — говорили ранее в ГИБДД, сообщение которого цитирует издание.

При этом уточняется, что если по истечении десятидневного срока нарушения не будут устранены, то автоинспекция остановит регистрацию машины.