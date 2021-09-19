Россиянам рассказали о дополнительных выплатах пенсионерам в октябре

Опрошенные газетой "МК" эксперты рассказали, на какие дополнительные выплаты россияне могут рассчитывать в октябре. Об этом сообщают "РИА Новости".

Старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова напомнила о региональных выплатах ко Дню пожилого человека — 1 октября. На федеральном уровне такой помощи пенсионерам не оказывают, поэтому решение принимают региональные власти. Из-за этого размер выплат отличается в субъектах Федерации. Есть разные условия для получения поддержки: в одних регионах это достижение определенного возраста, в других — наличие инвалидности, в третьих — необходимость длительного проживания в субъекте и работы на местных предприятиях.