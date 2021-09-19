Россиян предупредили о морозной зиме

Зима в этом году в России будет морозной, предупредил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок в беседе с Ura.ru. Об этом сообщают "РИА Новости".

- Предполагать можно, что зима будет холодная у нас, — сказал климатолог.

Он пояснил, что в этом году на территории России задерживались антициклоны и нынешнее похолодание обусловлено влиянием арктического антициклона.

- Вероятность есть такая, что тоже будет преобладать антициклональная погода и, возможно, сильные морозы. В Европе то же самое. Мое предположение, что это будет от Ла-Манша до Урала, — продолжил Терешонок.

По его словам, Сибирь окажется под воздействием монгольского и сибирского антициклонов, а в Якутии будет привычная для этого региона погода.

В то же время директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин предсказал потепление зим из-за глобального изменения климата. Он подчеркнул, что это длительный процесс.

- Будет более активное перемещение воздушных масс по направлениям Юг — Север, Север — Юг, — пояснил он.

Климатолог призвал готовиться к переменчивой погоде.