«Разбазаривание денег республики»: сыктывкарцы о подсветке здания Госсовета

В Сыктывкаре запустили освещение на здании республиканского Госсовета. Видео с подсветкой «Про Город» опубликовал в своем Instagram, и оно тут же стало поводом для обсуждений.

Напомним, на подсветку из бюджета республики выделили 3,7 млн рублей. По проекту, на 27 колоннах должно быть размещено по четыре светильника, всего 216 штук. Предполагается, что сценариев работы будет несколько.

В комментариях под видео сыктывкарцы высказали свое мнение по поводу подсветки административного здания. Публикуем некоторые из них:

@dada_baev: «Сколько лямчиков спустили...»

«Сколько лямчиков спустили...» @dimasik.11russ: «Очень плохо! Лучше бы для людей больше делали бы! Сколько людей нуждается в вашей поддержке! А вы на бред тратите деньги, люди же в вас верили, когда выбирали!»

«Очень плохо! Лучше бы для людей больше делали бы! Сколько людей нуждается в вашей поддержке! А вы на бред тратите деньги, люди же в вас верили, когда выбирали!» @parshukovochka87: «Очередная фигня и разбазаривание денег Республики! Кому эта ерунда нужна?! Сколько денег положено в карман?»

«Очередная фигня и разбазаривание денег Республики! Кому эта ерунда нужна?! Сколько денег положено в карман?» @svetlana._ievleva: «Очень красиво!»

«Очень красиво!» @mousejullia: «Ну как обычно, вечно недовольные лица! Правительство так "старалось" для народа, чтоб потом на всех и электричество разделить)))) в квитке цена уже выросла???»

«Ну как обычно, вечно недовольные лица! Правительство так "старалось" для народа, чтоб потом на всех и электричество разделить)))) в квитке цена уже выросла???» @ruslan.litvinskij: «Все счастливы!»

«Все счастливы!» @natashaveshniak: «Лучше бы в подворотнях зажгли фонари, а то людям и школьникам возвращаться темно домой»

«Лучше бы в подворотнях зажгли фонари, а то людям и школьникам возвращаться темно домой» @galinakuzivanova: «Так бы улицы города и села освещали»

А как вам подсветка? Пишите в комментариях!